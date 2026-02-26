HOTELLET GÖR STOR SATSNING – TAR IN VICE VD

Linda Carlsson, ägare av Hotell Ronja, är glad över att kunna ta in Martin Ringlander som vice vd. Foto: Johanna Karlsson

Hotell Ronja gör nu en satsning inför framtiden. Bolaget har gjort klart med en vice vd. Det är Martin Ringlander från Västervik som tillträder som vice vd.

Hotell Ronja AB, som är en del av Videslätt Holding AB, skriver i ett pressmeddelande att man nu tar nästa steg i sin tillväxtresa och stärker ledningen genom att rekrytera en ny vice vd.

Det rör sig om 42-årige Martin Ringlander.

"Rekryteringen är en strategisk satsning inför bolagets kommande utvecklingsfaser och markerar en tydlig ambition att accelerera tillväxten och ta verksamheten till nästa nivå", skriver Hotell Ronja i ett pressmeddelande.

Martin Ringlander, som tillträder sin roll i början av mars, har en bred bakgrund inom affärsutveckling, finansiering och besöksnäring. Han anses tillföra värdefull kompetens till organisationen samt ett brett nätverk. Närmast kommer han från rollen som företagsrådgivare på Sparbanken Spira i Västervik, där han arbetat med företagsfinansiering, strategisk rådgivning och långsiktiga kundrelationer.

Drivit flera egna bolag

Han har tidigare haft ledande roller inom några av Nordens främsta öl-, vin- och spritföretag i Norge samt drivit flera egna bolag, bland annat inom restaurangverksamhet. Genom åren har han framgångsrikt stöttat företag i olika tillväxtfaser och byggt starka, hållbara affärsrelationer.

– Vi befinner oss i en intensiv och spännande fas där vi har många projekt och idéer på gång inom våra bolag – och ambitionerna är större än någonsin. För att kunna genomföra våra satsningar och fortsätta utvecklas behöver jag helt enkelt förstärkning. Hotell Ronja har varit min baby sedan start, och nu är det dags att ta verksamheten till sin fulla potential. Därför är jag oerhört glad över att välkomna Martin till vårt team. Hans erfarenhet inom besöksnäringen, affärsutveckling och ledarskap kommer att bli en nyckel i vår fortsatta expansion, säger Linda Carlsson, ägare av Hotell Ronja AB.

"Känns inspirerande"

Martin Ringlander kommer arbeta nära befintliga och nya medarbetare med att vidareutveckla affärsstrategin, stärka kundupplevelsen och identifiera nya marknadssegment. Fokus ligger på hållbar tillväxt, innovation och att skapa ännu större värde för såväl gäster som samarbetspartners, skriver Ronja.

– Det känns både inspirerande och hedrande att få vara med och leda Hotell Ronjas fortsatta utveckling. Bolaget har en stark grund, ett engagerat team och stor potential. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet, arbeta nära verksamheten och vara med och skriva nästa kapitel i bolagets resa, säger Martin Ringlander.