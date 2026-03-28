Niko tillbaka som frisör på Klipphörnet: ”Saknat mina kunder”

Niko Bendo (till höger) återvänder till Klipphörnet som frisör och Bedri Iberhysaj (till vänster) äger verksamheten från och med 1 april. Foto: Ossian Mathiasson

Populäre frisören Niko Bendo försvann plötsligt från Klipphörnet för några år sedan. Från och med 1 april blir det en återkomst till tidigare salongen i centrala Vimmerby. – Det längtar jag till, säger Niko Bendo.

Niko Bendo slutade för några år sedan jobba som frisör på Klipphörnet, vars verksamhet togs över av en annan frisör i Vimmerby.

Nu berättar Niko Bendo att det blir en återkomst till den gamla salongen i centrala Vimmerby.

– Jag ska börja jobba som frisör på Klipphörnet igen. Jag är tillbaka från och med 1 april. För mig betyder det jättemycket att vara tillbaka på gamla salongen och det ska bli jätteroligt att träffa mina gamla kunder igen, säger Niko Bendo.

"Saknat branschen och mina kunder"

Niko Bendo har under en kortare period jobbat på metallfabriken Ljunghäll AB i Södra Vi och jobbat extra på en annan frisörsalong i Vimmerby. Att komma tillbaka till Klipphörnet, där han har byggt upp en stor och trogen kundskara, betyder mycket.

– Jag har saknat den här branschen och mina kunder. Det känns jätteskönt att komma tillbaka och träffa mina gamla kunder och börja klippa dem, säger Niko Bendo.

Det är, enligt Niko Bendo, många som har hört av sig till honom och undrat vart han har tagit vägen.

– Jag hoppas att kunderna kommer tillbaka nu, men det tar säkert lite tid tills de vet att jag är där och att jag träffar dem.

Han har köpt verksamheten

Det som gör återkomsten möjlig är att Vimmerbybon Bedri Iberhysaj har köpt verksamheten från ägaren av Denis Barbershop som har haft den nu.

– Jag tar över från och med 1 april och Niko kommer vara anställd som frisör från och med 1 april. Man kan säga att jag kommer äga frisörsalongen och att Niko kommer jobba där, säger Bedri Iberhysaj.

Vad är förklaringen till att du köper verksamheten?

– Jag känner att jag vill börja med ett litet företag och att det såsmåniongom kan bli aktuellt att växla upp och köpa ytterligare företag. Jag är driven och vill jobba med Niko för att jag vet att han har ett namn i Vimmerby. Han är en bra frisör och jag tycker att jag kommer bra överens med honom. Jag ser fram emot att börja jobba med honom, säger Bedri Iberhysaj.

Under första delen av 2024 genomgick Klipphörnet en totalrenovering och Niko Bendos tid på salongen blev kortvarig då.

– Jag renoverade allt och lämnade efter en månad. Lokalen är nyrenoverad och jättefin så det kommer bara vara att gå in och jobba. Vi får se vad som händer med eventuella förändringar på salongen framöver, säger Niko Bendo.