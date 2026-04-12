Investerat i fler tunnlar – ska öka med 80 000 liter jordgubbar

De nya tunnlarna är 90 meter långa, alltså något kortare än de gamla vilket ger flera fördelar. Foto: Lotta Madestam

Tolv nya tunnlar sida vid sida med de gamla där jordgubbar odlats på fält. Foto: Lotta Madestam

Louise och Patrik Axelsson hittar knopp i markodlingen i de gamla tunnlarna. "Om två veckor hoppas vi få se blommor, så det finns fortsatt hopp om jordgubbar till 1 juni". Foto: Lotta Madestam

Företaget har satsat på enbart table top, det vill säga odling på bord i midjehöjd, i de nya tunnlarna där bland andra Luis Roy Hoffmann planterat plantor i veckan. Foto: Lotta Madestam

Axelssons i Aby växer med tolv nya odlingstunnlar, utöver de 25 som redan finns på gården. Patrik Axelsson och Louise Axelsson hoppas det ska ge 380 000 liter jordgubbar den här säsongen. Foto: Lotta Madestam

Patrik och Louise Axelsson i en av tolv nya tunnlar där bland andra Luis Roy Hoffmann och Maria Kondratenko planterar 38 500 plantor. Foto: Lotta Madestam

Axelssons i Aby har investerat två miljoner i nya odlingstunnlar lagom till jordgubbssäsongen. Länsstyrelsen uppskattar satsningen och har godkänt företagets ansökan om investeringsstöd. – Det finns fortfarande hopp om jordgubbar till 1 juni, säger gårdens ägare Patrik Axelsson.

Tolv stycken 90 meter långa tunnlar har kommit på plats och i veckan påbörjades planteringen av 38 500 jordgubbsplantor.

Det här betyder att Axelssons i Aby växer med fler odlingstunnlar och förhoppningen är att det ska ge 380 000 liter jordgubbar den här säsongen, 80 000 mer än tidigare.

– Tidigare hade vi 25 stycken; 20 med odling på friland, fyra med hallon och en där vi provat så kallad table top i fyra år, berättar Patrik Axelsson.

Från test till odling på bord

Testet har slagit väl ut, så det är table top i samtliga tolv nya tunnlar som breder ut sig på ett hektar mark i nära anslutning till gårdsbutiken. Det vill säga att jordgubbarna odlas i tråg på bord i midjehöjd. Något som blir allt vanligare.

– Vi ser att det är många fördelar med det här systemet. Ett starkt argument för odling i tunnel på table top är att det möjliggör biologisk bekämpning av skadegörare. Exempelvis sätter vi ut nyttodjur som rovkvalste, då de äter upp jordgubbskvalster och spinnkvalster.

Blommar om ända till september

Sorten är Favori, som har den fördelen att den blommar om, så målsättningen är att det ska ge jordgubbar från midsommar till september hoppas man.

– Så länge det finns ljus och värme så mognar det bär, säger Louise Axelsson.

Patrik Axelsson nämner ytterliga stora fördelar:

– Ett av argumenten till att vi vill satsa på detta är att det blir en väldigt bra kvalitet på bären. Det är fasta bär och i kombination med att de inte kommer i kontakt med marken blir det väldigt lång hållbarhet.

Underlättar rekryteringen av personal

Argumenten stannar inte där, utan en annan viktig fördel med table top är plockhöjden.

– Dels är det ergonomiskt för vår personal och det blir också mer lättplockat, så de plockar helt enkelt många fler kilo per timme. Det gör oss mer attraktiva i en tid när vi märker att konkurrensen mot andra länder hårdnar och det blir allt svårare att lösa bemanningen. Men det blir också bättre för våra kunder, där öppnar andra möjligheter för rörelsehindrade att också kunna plocka jordgubbar.

Bärens fasthet gör dem också mer intressanta för butiker och grossister, och inte minst restauranger som inte har beställningar varje dag.

– De har visat ett väldigt stort intresse eftersom de här bären har längre hållbarhet, så jag tror att det är där det kommer säljas mest. Allmänheten ser nog ändå störst tjusning i att plocka på friland.

Stöd av länsstyrelsen

Investeringen landar på två miljoner kronor för de tolv tunnlarna. Axelssons i Aby gjorde en ansökan om investeringsstöd till Länsstyrelsen i Kalmar län. Ansökan beviljades, med upp till en halv miljon kronor i stöd.

Har det beskedet varit avgörande för att investeringen skulle bli av?

– Nej, det hade blivit av ändå, men det är en stimulans. Vi har gått och funderat på det länge, och när den möjligheten dök upp tog vi ett beslut, säger Patrik Axelsson.

Vad betyder den här investeringen för företaget?

– Om det slår väl ut har vi fem hektar och 60 tunnlar till om fem år. Det fältet är tänkt för expansion, och nu är det sista gången vi har markjordgubbar där. Table top är framtidens produktion för distribution framför allt. Det ökar generellt i hela Sverige, säger Patrik Axelsson och fortsätter:

– Men den här satsningen sker inte på bekostnad av fältodlingen, det kommer alltid finnas de kunder som helst plockar jordgubbar på fält. Det är ju en speciell känsla, och de jordgubbarna är lite sötare.

Hoppas få se blommor snart

I de 20 gamla tunnlarna finns de tidigaste jordgubbarna. De börjar att knoppa, så man hoppas se blommor inom en vecka eller två.

– Det finns hopp om jordgubbar till 1 juni fortfarande, förutsatt att värmen kommer nu. Det kan inte hålla på och vara så här kallt.