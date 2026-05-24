FILMEXTRA: Upplev Dolly Partonhyllningen i Södra Vi kyrka

Publiken fick ta del av allt ifrån de lite smalare låtarna "Little Sparrow" och "PMS Blues" till exempelvis "Islands in the Stream" och "Jolene". Foto: Stefan Härnström

Karolina Stenström medverkade i hyllningen av Dolly Parton som skrivit över 3 000 låtar, så den fanns en rejäl skatt av välja låtar ur. Foto: Stefan Härnström

Intresset var stort när Smålands Country Club arrangerade lördagens konsert med Dolly Partontema i Södra Vi kyrka. Publiken fick inte bara de givna klassikerna utan även udda guldkorn från hennes långa karriär när Dimpker Brothers, Alice Hartvig och Karolina Stenström med flera uppträdde.

Föreningens Håkan Hultin kunde räkna till nästan 200 sålda biljetter strax före klockan 18 då konserten började.

Ja, Håkan själv höll i inledningen och berättade att artisterna gjort låtvalet för kvällen; och det finns mycket att välja på. Han berättade att Dolly Parton själv skrivit över 3 000 låtar och även om hon är mest känd som låtskrivare och artist så har hon även medverkat i storfilmer som 9 to 5 och Blommor av stål med flera. Lägg även till hennes filantropiska sida med donationer till välgörande ändamål. Håkan kallade henne en renässansmänniska.

Smala låtar och hits

Förutom att Marlene Karlström tvingades stanna hemma på grund av sjukdom så var det en stadig grupp artister på plats: Dimpker Brothers, Mollie Minott, Karolina Stenström Alice Hartvig och Kalle Sellbrink. Med sig hade de Bosse Hurtig bakom trumsetet, Niklas Odelholm på bas, keyboardisten Jacob Huddén samt gitarristen Johan Nilsson.

Alla artister hade som sagt valt ut favoriter till låtlistan så lite smalare sånger som "Little Sparrow" och "PMS Blues" samsades med exempelvis "Islands in the Stream" och "Jolene".