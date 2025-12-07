07 december 2025
  • Vimmel på Kharma i VImmerby.

    TIX uppträdande drog massor av folk till Kharma. Foto: Stefan Härnström

  STORT BILDEXTRA: Se bilderna från TIX här

    Foto: Stefan Härnström

    Foto: Stefan Härnström

STORT BILDEXTRA: Se bilderna från TIX här

NÖJE 07 december 2025 10.20

Som väntat kom det massor av folk till Vimmerby för att se TIX uppträda på Kharma. Här ser ni bilder från festandet under lördagskvällen.

Trångt, trångt, trångt. På Kharma var det i helgen dags för norske TIX efterlängtade spelning och nattklubben hade flaggat för lapp på luckan. Vår tidning fanns på plats för vimmelfoton. Fler bilder från kvällen kommer under dagen. 

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

