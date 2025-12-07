STORT BILDEXTRA: Se bilderna från TIX här

Som väntat kom det massor av folk till Vimmerby för att se TIX uppträda på Kharma. Här ser ni bilder från festandet under lördagskvällen.

Trångt, trångt, trångt. På Kharma var det i helgen dags för norske TIX efterlängtade spelning och nattklubben hade flaggat för lapp på luckan. Vår tidning fanns på plats för vimmelfoton. Fler bilder från kvällen kommer under dagen.