BILDEXTRA: Se andra bildgalleriet från TIX

Kharma var fullsatt på lördagens fest. Här kommer del två av kvällens vimmelbilder. Foto: Stefan Härnström

TIX blev en succé och drog flera hundra besökare. Ovan ser ni fler bilder från lördagens uppträdande på Kharma.

Temperaturen blev så hög att fönstren på klubben fick ett lager av imma när TIX och publiken dansade loss efter midnatt. Här följer det avslutande galleriet från kvällen,