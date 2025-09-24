Countryfestival gav fint bidrag till Barncancerfonden: ”Helnöjda”

Smålands Country Club anordnade en countrygala med många aktörer på Pumpen i Södra Vi i söndags. Drygt 32 000 kronor samlades in till Barncancerfonden.

Smålands Country Club arrangerade sin välgörenhetsfestival ”Country mot cancer” på Pumpen under stora delar av söndagen. Eventet samlar in pengar till Barncancerfonden och det blev en välbesökt heldag som gick i countryns tecken och bestod av sju olika akter.

– Vi är helnöjda. Det var jättelyckat. När vi inte har ett fast inträde har vi ingen koll på antalet besökare, men vi har i alla fall höftat till att det var över 300 personer på plats. En del besökare kommer och går och en del är på plats hela dagen, säger Marcus Thell från Smålands Country Club.

Enligt Marcus Thell är det fjärde gången som föreningen har eventet med ett festivalupplägg.

– Efter pandemin har det varit mer Country mot cancer-konserter. Det blir mycket större, mycket mer jobb och mycket mer utgifter om man kör flera band kontra ett band på ett ställe. Vi hade första upplagan i Brunnsparken i Södra Vi i augusti 2017, andra på Pumpen i augusti 2018 och tredje på Pumpen i september 2019. Detta är vårt sjätte arrangemang för i år. Vi har inte legat på latsidan utan vi har haft andra evenemang. Det var ett antal år sedan vi hade en större happening, säger Marcus Thell.

Så mycket pengar samlades in

Drygt 32 000 kronor samlades in till Barncancerfonden vid söndagens välgörenhetskonsert.

– Det är jättebra. På förhand sa vi att vi sannerligen får vara nöjda om vi kommer upp mot det eftersom man inte vet vad det görs för Swishbetalningar. Det kan ligga massa tior på Swishkontot och det kan också ligga femhundringar och tusenlappar. Överlag har det varit tresiffriga eller fyrsiffriga belopp som vi har fått in. Det är jättetacksamt att folk har dykt upp och varit så pass generösa att de har varit med och skänkt pengar, säger Thell.

Han skickar även med ett stort tack till sponsorerna.

– I och med att vi har haft så mycket vänliga sponsorer hade vi ett överskott innan vi ens öppnade dörrarna på söndagen. Det var väldigt skönt att man visste att det som kom in i söndags inte skulle behöva gå till omkostnaderna.

"Countrymusik är som ett utsträckt gummiband"

Mattias Hansson, känd från P4 Country i Sveriges Radio, ledde countryfestivalen som hade en diger artistuppställning.

– Det var jättekul att han ville komma ner från Stockholm för att lotsa oss genom det här eventet. Han själv var imponerad av de band vi hade lyckats få hit. Det var en väldans bredd och det var någonting för alla som vi försökte få ihop.

Vad säger du om gensvaret?

– Väldigt många kom fram och påpekade att det är kul att artisterna låter så olika. Ska det hålla på i ett par timmar tycker jag att det är tacksamt att vi försöker ha en variation i och med att countrymusik är som ett utsträckt gummiband i hur det kan låta. Det finns många olika genrer inom det som anses vara country eller eventuellt inte country och det beror på vem man frågar. Då är det kul att kunna visa upp det vid ett sånt här tillfälle. Kul att vi bara hade svenska akter och kul att påvisa att det finns så pass mycket bra svenska akter att bjuda på.

Blir det en ny countryfestival nästa år?

– Kanske, vi har inte tagit beslut formellt på det än. Föreningen fyller 30 år nästa år och det är väl klart att vi åtminstone ska se till att ha lite aktiviteter. Vi har väl planer på att ha ett större evenemang för vårt 30-årsjubileum och om vi även kan få till en countryfestival på det här sättet får vi se.