Dags för ny countryeftermiddag i Frödinge – blir på svenska denna gång

Kiitos för allting från Malmö kommer till countryeftermiddag i Frödinge på söndag. Foto: Pressbild

Smålands Country Club bjuder tillsammans med Frödinge bygdegård in till en tredje gemensam countryeftermiddag i Frödinge. Det blir nu på söndag med country framförd på svenska. – Detta är på allmän begäran, säger Marcus Thell, vice ordförande i countryföreningen.

Bygdegården har tidigare haft besök av bluegrassbanden The Original Five och Moreau samt amerikanske artisten JP Harris vid tidigare upplagor av Countryeftermiddagen.

Nu blir det en satsning på två akter som sjunger på svenska.

– Just countryn i Sverige har varit på stark framfart de senaste åren och det märks även att det "poppar upp" flertalet nya akter på countryhimlen, där flera även sjunger på svenska. Så när bygdegårdsföreningen i Frödinge berättade att de fått önskemål om att få artister som framför country på svenska nappade vi på det förslaget, säger Marcus Thell i countryföreningen som senare i höst firar 30 år som aktiv förening.

Uppträder gör duon Eva & Roy som sedan många år huserar i Skara. Personerna bakom duon heter Eva Ekhagen och Roy Sällström. De beskriver sig själva som två musiker med lång erfarenhet av livets upp- och nedgångar, som med hjälp av musik och sång försöker sprida ljus över hur viktigt det är att leva i nuet, hitta glädjen i det man har och inte ständigt sträva efter något som inte finns.

De blev ett par 2004 och har spelat ihop sedan dess. Tillsammans har de gett ut fyra skivor och paret framför musik på svenska där man översatt amerikanska låtar till svenska.

– Vi kommer spela ett rätt så stillsamt program med översatta låtar – av oss eller andra – skrivna av amerikanska singer-songwriteartister som till exempel Alan Jackson, Townes Van Zandt med flera, säger de i ett pressmeddelande.

"Svintaggade på att komma till Frödinge"

Utöver dem kommer Malmöbandet Kiitos för Allting. Förra året kom deras debutskiva "Östersjöns Hawaii i ryggen" och de har beskrivits som Kjell Höglund-country. De medverkade även i SVT:s countrydokumentär Countrylandet Sverige.

Alf Robertson är en av bandets stora inspirationskällar, men de uppskattar även countryakter som Johnny Paycheck, Ernest Tubb, Loretta Lynn och Torsson.

Bandet består av William Holm, Johannes Karlsson, Gustav Wadskog, Karin Pilhage och Viktor Hilber. Vid uppträdandet i Frödinge kommer tolkningar av svenska countryfavoriter blandas med egenskrivet material. De kallar sig själva för Malmös tredje bästa förband, men kommer vara huvudakt i Frödinge.

– Publiken kan förvänta sig ett sjuhelvetes hålligång. Eller vi hoppas det. Vi är svintaggade på att komma till Frödinge. Vi kommer spela låtar från skivan, kanske krydda med en ny sång och även några tolkningar av svenska countrylegendarer, säger bandet.

Utöver musikunderhållningen kommer det även förekomma fika och lotteri.