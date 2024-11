C efter det havererade samarbetet: "Klart att det är ett misslyckande"

Peter Karlsson (C) kommenterar det havererade samarbetet mellan S, C och V i Vimmerby. Foto: Simon Henriksson

Samarbetet mellan styrande S, C och V i Vimmerby höll i två år. I dag klev C och V av tåget.

– Det är klart att det är ett misslyckande. Det viktigaste nu är att Vimmerby får en stark majoritet, och vi stänger inga dörrar, säger Peter Karlsson (C).