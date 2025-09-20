HR-chefen kan inte ge någon kostnad för utköpta medarbetare med brottskoppling

Veckans stora fråga i Vimmerbypolitiken har varit den om bakgrundskontroller. HR-chefen Marie Halldén säger sig inte kunna bringa någon klarhet i frågan. "Eftersom bakgrundskontroller saknas finns inte heller uppgifter om eventuellt dömda att tillgå", skriver hon i ett mejl.

För en vecka sedan berättade vår tidning om den skrivelse som fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärare lämnat in angående bakgrundskontroller i Vimmerby kommun.

Facken kallade hanteringen i Vimmerby för "skrämmande". Oppositionsrådet Niklas Gustafsson gick ett steg längre och kallade det hela för en katastrof.

Han påstod också i en intervju med vår tidning att han fått från säkerhetssamordnaren på ett möte att åtta av elva som nekats anställning i grannkommunen Hultsfred, där man infört bakgrundskontroller, fått jobb här.

En uppgift som den tidigare säkerhetssamordnaren Håkan Westerback dementerade. Något som majoritetens tyngsta politiker – trion Eva Kindstrand Ströberg (S), Peter Karlsson (C) och Lars Johansson (V) – reagerar starkt på i en debattartikel.

"Allvarligast i artikeln är dock att Gustafsson säger sig ha fått uppgifter om att 11 personer har stoppats från anställning i Hultsfreds kommun efter bakgrundskontroll, och att 8 av dessa sedan fått jobb i Vimmerby. Uppgifterna ska ha lämnats av en tjänsteman i kommunen, men några uppgifter om hur många och vilka som har stoppats i Hultsfred har inte lämnats till Vimmerby kommun. Om Gustafsson hittar på, eller om han på någon annan väg har fått information om dessa saker kan vi inte veta säkert, men om det inte är påhittat av honom själv skulle det innebära att oppositionsrådet har befattat sig med information som inte bara är olämplig utan också troligen olaglig för honom att hantera", skriver man.

"Vi vet inte det"

Majoriteten menar att man uppfattar det hela som ett försök av Niklas Gustafsson (M) att smutskasta kommunen. Niklas Gustafsson själv var inte särskilt intresserad av att kommentera säkerhetssamordnarens dementi när vår tidning pratade med honom på fredagsmorgonen.

– Jag tycker inte att det är själva poängen. Det är inte vad det handlar om. Problemet är att vi inte har koll på det här och det är inte poängen om det är fem, åtta eller tio.

Vår tidning har under veckan försökt att bringa klarhet i frågan med HR-chefen Marie Halldén.

Stämmer det att åtta ev elva som nekats anställning i Hultsfred har anställts här?

"Det har vi ingen uppgift om", skriver Marie Halldén.

Hur många medarbetare, där man efter anställning upptäckt att de är dömda för brott, har köpts ut under 2024 och 2025?

"Vi vet inte det, eftersom vi inte gör bakgrundskontroller".

Samma svar ges på frågan om vad det här har kostat kommunen under året och föregående år.

Hur ser du på den kostnaden kontra att införa bakgrundskontroller?

"Ingen kommentar".

Jag tänker att du ändå måste veta hur många ni köpt ut på grund av att man upptäckt att de varit dömda för brott? Och vad kostnaden för detta varit under 2024 och 2025?

"Nej, eftersom bakgrundskontroller saknas finns heller inte uppgifter om eventuella dömda att tillgå. Kopplingar till eventuella utköp och kostnad för detta som efterfrågas kan därmed inte göras. Det vi kan se är att avslut av somliga anställningar som vi har behövt göra hade vi förhoppningsvis kunnat undvika genom att personerna inte fått anställning om vi tagit bakgrundskontroller", skriver Marie Halldén.

Ska upp snart igen

Frågan om bakgrundskontroller, som var uppe i kommunstyrelsen i juni, ska snart upp på bordet igen. Vid måndagens fullmäktige väntas det också bli debatt i frågan, eftersom oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) ställt ett flertal frågor riktade till kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) i ämnet.