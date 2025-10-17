KD-politikern ville veta mer om hanteringen av sekretessuppgifter

Den borttappade väskan som innehöll sekretessuppgifter i Nybro fick stor medial uppmärksammhet. Kristdemokraten Ola Hammarbäck ville därför veta mer om hanteringen här i Vimmerby kommun.

Tidigare i höstas blev det känt att en väska med sekretessuppgifter tappats bort i Nybro. Innehållet bestod av sekretessuppgifter som berörde ett hundratal klienter inom individ- och familjeomsorgen.

Ola Hammarbäck (KD) ville därför veta hur socialförvaltningens rutiner i Vimmerby kommun ser ut för att förebygga liknande incidenter här och om det görs regelbundna kontroller av att dessa rutiner efterlevs.

Han ville också veta om socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) var trygg med att liknande incidenter inte skulle kunna inträffa i kommunen.

– Grunden i informationssäkerhet är att information ska förvaras säkert och i ett för ändamålet avsett it-system. All dokumentation rörande brukare, klienter och patienter ska förvaras digitalt i ärendesystemet, som är till för personuppgifter. Inloggningen är behörighetsstyrd och man kan alltid se vilka som loggat in sig på olika ärenden, svarade Eva Berglund (S) i samband med senaste fullmäktigesammanträdet.

"Vore önskvärt"

Berglund redovisade också att även om medarbetare arbetar hemifrån och behöver komma åt uppgifter om enskilda individer så sker det digitalt och inloggning krävs.

– Dokumentation skapas digitalt och ska också förvaras digitalt och inte på papper.

Personärenden hanteras ofta av socialnämndens myndighetsutskott.

– Då är det vanligaste att ledamöterna, som är presidiet, får ta del av handlingarna och viss tid för inläsning innan sammanträdet. Sedan lämnar man ifrån sig underlagen som därefter mals i dokumentförstöraren. Inga underlag skickas via post.

Berglund säger att det vore önskvärt med en digital funktion.

– Även för inläsning av ärenden av förtroendevalda. Det finns ingen sådan funktion ännu.

"Fruktansvärt obehagligt"

KD-politikern fick sedan möjlighet att också kommentera frågan från talarstolen.

– Jag ställde frågan med anledning av det som hände i en annan kommun där en stor mängd handlingar glömdes på ett tåg. Naturligtvis kan det finnas information om individer som det är fruktansvärt obehagligt om det riskerar att hamna i orätta händer. Därför vill jag måna om att det inte kan ske här. Det vore önskvärt om även myndighetsutskottet hade en rutin där det lästes in digitalt. Vi får hoppas att den förändringen kan ta fart, så det inte händer någon olycka där.