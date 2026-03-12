Intensiv debatt om amorteringslöftet – anklagade M för att vara "skattehöjarpartiet"

En motion om det gamla löftet att amortera på kommunen lån från 2015 resulterade i en förvånansvärt spänstig debatt i fullmäktige. Lars Johansson (V) gick hårt åt oppositionen och anklagade Moderaterna för att vara "skattehöjarpartiet" i kommunen. – Det finns alltid mer pengar för Vänsterpartiet, sa Ola Hammarbäck (KD) i talarstolen när det märktes att valrörelsen börjat komma igång.

I samband med den ekonomiska krisen 2015 höjdes skatten för senaste gången i Vimmerby. Höjningen blev 50 öre och det blev ett löfte att skattehöjningen skulle gå till att amortera på kommunens skuldberg.

Enstaka år har kommunen amorterat på sina skulder, men det löfte som utfästes har man inte levt upp till. Det här fick Moderaterna och Kristdemokraterna att lämna in en motion om att amortera enligt tidigare löften. M och KD konstaterar i sin motionen att löftet inte har uppfyllts oavsett vilka partier som suttit vid makten sedan 2015 och kallar det för "beklagligt".

Om planen hade följts hade det inneburit att 151 miljoner kronor lagts på amorteringar sedan 2016, vilket M och KD menar skulle ha förbättrat kommunens kreditvärdighet och sänkt räntekostnaderna avsevärt. Totalt har kommunen amorterat 18 miljoner kronor under de här åren.

Nu vill M och KD återgå till amorteringsmålet, men majoriteten anser att motionen ska anses besvarad. Detta med hänvisning till att en ekonomisk plan fastställs varje år i budgetbeslut, där överskottsmål och investeringsplan avgör utrymmet för amorteringar och att oppositionen kan lämna egna budgetförslag.

– Det är naturligtvis bra om kommunen kan amortera på sina skulder. Har vi höga skulder minskar vårt handlingsutrymme och våra kostnader ökar genom räntor. Ni har en poäng med motionen och det är bra med minskade skulder. Men att ensidigt se det som mål är inte bra politiskt eller ekonomiskt ledarskap. Det kan låta handlingskraftigt att lägga ett sådant här förslag om att ha en plan för amorteringar, men det är inte tabellen med summor som M och KD har skrivit upp som ger oss möjlighet att betala våra skulder. Det är pengar vi måste ha fram om vi vill amortera eller undvika att ta upp nya lån, sa Lars Johansson (V) från talarstolen.

"Kul att Lars klappar sig på bröstet"

Ett utrymme för att amortera skapas genom en kombination av plusresultat samtidigt som investeringstakten inte är tillräcklig, menar vänsterpartisten.

– Vi har hela mandatperioden jobbat med att hantera de ekonomiska utmaningar och förbättrat styrningen både ekonomiskt och politiskt. Man får tycka att det är en politisk floskel, men vi kan titta och jämföra den här mandatperioden med den förra, när motionsskrivarna satt vid styret. Vi har ett nytt arbetssätt där vi formar vår budget tillsammans med politik och förvaltning. Det ger genomtänkta budgetar som är mer förankrade mellan förvaltningar och nämnder. Nu har vi haft flera år där nämnderna håller sina budgetar. Backar vi några år vet vi hur det såg ut och då höll aldrig nämnderna sina budgetar. Det kunde vara tvåsiffriga miljoner per nämnd. Det stod M och KD för.

Att banta ned investeringslistan omgående var ett viktigt beslut av den rödgröna majoriteten, menar Lars Johansson.

– När ni styrde var listan mycket större och vi låg över den nivå vi har råd med. Moderaterna ville dessutom bygga ett nytt högstadium för 500 miljoner 2023. Det gör att det blir otydligt vad M och KD menar med det här. Ni har haft möjlighet att ge utrymme för att amortera, men ni har velat ha högre investeringar. Det här är slappt och oengagerat ledskap när ni låtsas att ni tar det här på allvar.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) inledde med att konstatera att man i motionen varit tydliga med att ingen part, oavsett styre, följt löftet.

– Det är inte bra. Vi måste stå upp för besluten vi tar. Det är kul att Lars klappar sig på bröstet för den nya modellen. När det gäller prislappen var det M som sa ja först. Det här tror jag på sa jag och sedan hängde Vänstern på senare. Du blundar för en massvis saker som inte är med i budgetprocessen. När en ny skolstruktur utreddes fanns det med att vi skulle renovera de befintliga för 450 miljoner. Detta syns inte i listan och kommer i stället som småprojekt. Det gör att vi skjuter på renoveringen för framtiden. Ni har också ofinansierat klubbat igenom Strandhagen för 30 miljoner och det finns inte utpekat i budgeten. Det är stora ord i talarstolen, men det handlar om att genomföra det i verkligheten också, slog Niklas Gustafsson tillbaka med.

Var kritisk mot S

I sin replik återvände Lars Johansson till att nämnderna inte höll sina budgetar under den förra mandatperioder och kastade också den moderata riksdagsledamoten Marie Nicholson i ansiktet på Niklas Gustafsson.

– Marie stod och sa samma sak som jag säger nu. När vi står inför stora investeringar kan vi inte samtidigt säga att vi ska amortera. Vi kommer behöva låna. Det är bra att amortera, men i alla lägen kan vi inte det och därför kan vi inte binda upp oss vid sådana planer. Vi kommer inte kunna göra satsningar på ett nytt äldreboende eller korttidsplatser på Strandhagen i sådana fall.

Niklas Gustafsson sa då att Lars Johansson kunde "logga in på sin dator".

– Att Socialnämnden den här mandatperioden håller sin budget beror på statliga medel för tidigare insatser. Det är Eva (Berglund, S-märkt ordförande) ofta uppe i talarstolen om. Det är heltidsresan som gör att man får pengar nu. Du kan logga in på datorn själv och titta. Aldrig tidigare har Vimmerby kommun fått så höga statsbidrag som nu.

– Vi håller budgetarna i grunden nu. Skillnaden är inte resultatet på sista raden, det är hur vi håller budget. Under er tid gjorde socialnämnden stora minus. Nu gör vi i grunden plusminusnoll och med statsbidrag blir det plu, svarade Lars Johansson.

Ola Hammarbäck (KD) menade att det här var en viktig motion för framtiden och var kritiska till att Socialdemokraterna inte gav sig in i debatten.

– Jag hade förväntat mig att kommunstyrelsens ordförande, som representant för det största partiet, tagit den här debatten i stället för Lars Johansson, vars parti förra mandatperioden lade mer generösa budgetar än något annat parti. Det fanns alltid mer pengar i Vänsterpartiet.

Han menade också att Vänsterpartiet aldrig lagt en budget med överskott och varit motsatsen till ekonomiskt ansvarstagande.

– Här handlar det om att ta fram en plan och det är samsyn vi strävar efter. Jag är mycket förvånad att majoriteten inte står bakom den samsynen att vi ska amortera. Förra mandatperioden sa Socialdemokraterna upprepade gånger i talarstolen och ville amortera mer och det var ofta återkommande från S, men det syntes aldrig i budgetförslagen. Det är märkligt att S som haft så hög svansföring nu inte har någon svansföring över huvud taget. Det är förunderligt. Det här handlar inte om att vi inte ska betala 50 öre av skattehöjningen utan det handlar om att hitta en gemensam väg och målsättning att sträva efter. Nu finns ingen sådan strävan. Man vill inte amortera. Vad vilja egentligen Socialdemokraterna?

Anklagade M för att vara skattehöjarpartiet

Lars Johansson säger att Vänsterpartiet gick till val på att man var tvungna att hålla igen vid valet 2022 och att det inte fanns utrymme för stora investeringar.

– Då ville Niklas bygga en ny högstadieskola, men vi sa att vi måste hålla igen och bolla saker mot varandra. Att göra ett högt resultat är inte gratis. Det är pengar som hade behövts i verksamheterna. Det stämmer att ni lagt budgetar med resultat som varit högre, men det handlar om någon miljon. Inte 19 miljoner mer. Jag skulle vilja se vad ni vill investera mindre på eller vad ni vill skära bort i övrigt. Eller handlar det som skattehöjarpartiet Moderaterna vill att höja skatten igen? Moderaterna har alltid suttit i styret när skatten höjts i Vimmerby kommun. Vi vill inte höja skatten, utan vi jobbar aktivt med att hålla budgeten, sa vänsterpartisten.

Ola Hammarbäck var glad för det beskedet, men påminde om att V ville höja skatten med en krona vid den senaste höjningen.

– Ni skryter om att hålla igen, men vi måste också minska lånebördan för att skapa muskler att investera framåt. Det är stora investeringar vi har framför oss och det kommer innebära en ökad skuldbörda för kommunen. Jag säger inte att vi ska amortera här och nu, utan att vi ska hitta en väg tillsammans. Den behöver vi vara överens om.

Börjat låna lokalt

Lars Johansson ville då betona att han inledde med att säga att det är viktigt att amortera.

– Stora resultat har vi inte sett, men vi har skapat en ekonomisk styrning och en grund för kommunen. När vi lade förslag om att höja skatten med 50 öre ytterligare var det för att slippa slakta kulturskolan och lägga ned landsbygdsskolor. Vi hade sedan en trappa där skatten skulle minska med 25 öre året därpå och ytterligare 25 öre året därefter. Så hade det blivit för vänstern håller vad vi lovar.

Ola Hammarbäck gick upp och konstaterade att han tog det sista som ett skämt. Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, berättade sedan att kommunen börjat låna pengar lokalt.

– I år hade vi kunnat amortera, men att amortera för att sedan teckna dyrare lån är inte rätt väg när vi nu ska investera i äldreboende. Ekonomiavdelningen jobbar hårt för att få de bästa villkoren. Vi har alltid lånat av Kommuninvest, men nu har vi bjudit in andra banker och vid den senaste upphandlingen var sparbanken lägst. Så nu har vi lånat av Vimmerby Sparbank. Framöver måste vi amortera, men just nu är det ingen idé att göra det.

Det blev votering i fullmäktige och nästan 74 procent röstade för majoritetens hållning. Drygt 26 procent röstade för M- och KD-motionen. Båda partierna reserverade sig därefter mot fullmäktiges beslut.