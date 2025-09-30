Toppolitiker kritisk – fick läsa om nytt förslag i Dagens Vimmerby

Den 20 augusti hade vår tidning en artikel angående tillförordnade kommundirektören Rolf Landholms förslag till ny tjänstemannaorganisation. Det här gör kristdemokraten Ola Hammarbäck missnöjd. – Jag hade gått och väntat på att se organisationen och så kommer det via media, säger han kritiskt.

I samband med det senaste fullmäktigesammanträdet hade kristdemokraten Ola Hammarbäck lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Dagens Vimmerby var högst aktuella i interpellationen. Detta eftersom att vår tidning berättade om förslaget till ny tjänstemannaorganisationen den 20 augusti efter en pressträff i stadshuset. Dagen efter hade vår tidning en uppföljande artikel med citat från både Kindstrand Ströberg (S) och hennes vice ordförande Peter Karlsson (C).

Men vid den här tidpunkten ska förslaget inte ha blivit presenterat för kommunstyrelsens arbetsutskott. Knappt en vecka senare sammanträdde arbetsutskottet, men då ska inte heller utredningen ha blivit presenterad. Inte heller den 9 september, när kommunstyrelsen höll sammanträde, fanns utredningen med.

Det här gör Ola Hammarbäck, som är KD:s representant i berörda nämnder, upprörd. Han hade flera frågor till kommunalrådet, bland annat om hon anser att det är rimligt att förtroendevalda i arbetsutskottet ska få till sig utredningens innehåll genom media.

– Jag anser att det är rimligt att få information muntligt i de fall där inte skriftlig utredning finns att tillgå. Det har i detta fall skett löpande från tillförordnad kommundirektör till KSAU. Det har även skett löpande vid kommundirektörsavstämningar, så kallade "måndagsmöten", där oppositionsråd ska finnas med för att hålla sig informerad enligt uppdragsbeskrivningen, svarade Kindstrand Ströberg från talarstolen.

"Och så kommer den via media"

Hon tryckte även på att förslaget publicerats på intranätet redan den 7 maj och att förslaget har delgetts arbetsutskottet muntligt.

Uppenbarligen var Hammarbäck inte helt nöjd med de svar han fick.

– Jag vill betona att det här inte handlar om kritik mot den tillförordnade kommundirektören eller kritik mot förslaget som har lagts fram. Det är en kritik mot hur majoriteten hanterat det. Den politiska organisationen fattade beslut den 19 maj och därefter skulle kommundirektören få i uppdrag att anpassa tjänstemannaorganisationen. Jag får inte ihop hur hans förslag kunde ligga på Infranätet 14 dagar innan fullmäktiges beslut. Han kan inte ha fått uppdraget innan fullmäktige fattat beslutet.

Kristdemokraten var också helt på det klara med att muntlig information getts längs vägen.

– Men vi har inte sett "nu är det klart, så här kommer det bli". Vi har inte sett den slutgiltiga produkten. När den politiska organisationen behandlades frågade jag om utvecklingsavdelningen och var näringslivsfrågorna fanns. Jag var rädd för att vi skulle tappa bort dessa, men fick till svar att det skulle komma i tjänstemannaorganisationen. Jag har gått och väntat på att få se organisationen och så kommer den via media.

Ola Hammarbäck visade sedan upp ett papper.

– Det här papperet fanns med som en bild till artikeln och där fanns det fler klossar, men jag kan inte se dem. Det här har inte hanterats rätt och man kan fundera på om den gjorts åt majoriteten eller kommunen. Om det bara finns muntligt är det oroväckande med en konsult som slutat. Jag hoppas det här finns på prönt, så vi inte tappar bort det. Jag är inte nöjd med hanteringen här.

"Hoppas på en fungerande demokrati"

Eva Kindstrand Ströberg (S) konstaterade att det rörde sig om många frågeställningar i Hammarbäcks anförande.

– Men jag kan hålla med om att det går att hantera saker bättre. Niklas (Gustafsson) och jag har haft en bra diskussion i dag om rutiner och information i KS och KSAU.

Hammarbäck var även kritisk till de nio utvecklingsuppdrag som presenterades i vår tidningsartikel. Enligt honom var merparten av uppdragen av helt politisk karaktär och han undrade till vem uppdragen är ställda.

– Inget av dessa förslag är givna uppdrag att utreda. Det är nio förslag som ska ses som just förslag från Rolf att utreda vidare. De flesta är av politisk karaktär och eventuella beslut om att ge tjänsteorganisationen i uppdrag att utreda ligger hos kommunstyrelsen. Förslagen som riktar sig mot tjänsteorganisationen kan komma att hanteras av kommunens ledningsgrupp och beslutet ligger då hos kommundirektör. Det är inte majoritetens förslag, svarade kommunalrådet.

Ola Hammarbäck avrundade med att han hoppas att det blir en bättring framöver.

– Vi såg att det hände saker i början av året också när majoriteten rusade iväg och tog beslut som inte var förankrade i den demokratisk processen. Jag hoppas att vi kan ha en fungerande demokrati i Vimmerby och att majoriteten kan ställa upp på det.