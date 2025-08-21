Utvecklingsavdelningen föreslås försvinna: "1 500 kan jobba med det i sina tjänster"

Utvecklingsavdelningen föreslås försvinna. "Vi har 1 500 som kan jobba med det i sina tjänster", säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S). Foto: Simon Henriksson

Det är omfattande förändringar som väntar i förslaget till ny tjänstemannaorganisation. Bland annat plockas utvecklingsavdelningen bort. – Vi har 1 500 medarbetare som kan jobba med utveckling i sina tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Mycket kommer att förändras när den nya tjänstemannaorganisationen blir sjösatt. Under onsdagen presenterade den tillförordnade kommundirektören Rof Landholm det förslag han arbetat på en längre tid.

Förslaget innebär omfattande förändringar vad gäller tjänstemannasidan framöver. Det hela påbörjades när en ny politisk organisation skulle sättas, som innebär att två nya nämnder införs nästa mandatperiod. Det rör sig om en servicenämnd och kultur-, fritids- och tekniknämnden.

– Demokratiberedningen har länge varit igång med att förändra den politiska organisationen. Vi känner att utskotten varit tandlösa och spretiga. Det vi ser i det här tänkta förslaget handlar om att tillsätta ett antal platser och vi får titta på x antal platser det blir. Vi får resonera oss fram kring hur många platser det ska bli i servicenämnden, kultur-, fritids- och tekniknämnden och se hur många huvuden vi ska ha. Det här kommer allt eftersom klarna efter samtalen med facken och då får vi se mer hur det utkristalliserar sig, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Alltid ett samspel"

Kommunalrådet tycker att det är ett bra förslag som Rolf Landholm presenterat.

– Vi har haft ett resonemang under resans gång och känner att vi landat in i något bra. Det har varit turbulent, men vi tror att det kan bli bra nu. Vi har velat dra nytta av Rolfs erfarenheter och nu kommer Ola (Karlsson) ha något att börja med. Sedan måste han självklart få forma organisationen och utifrån uppdragen sätta sitt lag och sin framtid. Vi är jättetacksamma för jobbet som Rolf har gjort.

Hon menar att man behöver gasa och bromsa i samma takt och att det behöver finnas ett samspel kring den nya organisationen.

– Vi måste ha respekt för att organisationen måste hinna med och det behöver vi ha. Därför blir det alltid ett samspel.

Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att man behöver börja sjösätta organisationen nu innan den politiska organisationen träder i kraft.

– Utskotten har inte fungerat bra och det har inte blivit som vi har velat. För mycket har hamnat på kommunstyrelsen och vi har inte hunnit diskutera frågor. Nu hoppas vi att vi hinner ta tag i det i fortsättningen.

"Blir ingen big bang"

Brusfrågor ska nu tas bort från kommunstyrelsen och tanken är att det ska bli mindre spretigt framöver.

– Vår förhoppning är att kommunstyrlsen ska kunna bli mer framåtlutad och fokusera mer på framtid och visioner, och utveckling av kommunen. Snart upptäcks det att det inte finns någon utvecklingsavdelning längre. Vi har 1 500 medarbetare som jobbar med utveckling i sina tjänster. Det vill vi förmedla att alla har utrymme för att jobba med det, säger Kindstrand Ströberg.

Lars Johansson (V) ser positivt på förslaget som lagts fram.

– Det blir ingen big bang. Vi ska gasa och bromsa och vi är på en resa mot något. Den börjar inte i dag och den började inte med den politiska organisationen heller. Det här är tankar som grott länge och flera utvecklingspunkter har vi haft med i budgeten. Det går till stora delar hand i hand med vår långa linje och inget som är hastigt påkommet. Riktningen är utpekad.

Det här kommer bara ett år före valet. Ser ni risk för att en ny majoritet kan riva upp allt igen?

– Vår förhoppning är att det här ska vara oavhängigt vilken politisk konstellation det än blir. Det ska vara hållbart över tid.

Rolf Landholm, som är kvar på sin post en vecka till, är inte heller orolig för det.

– Kommunfullmäktige har tagit den nya politiska organisationen. Det enda Moderaterna invände mot var servicenämnden och tjänstemannaorganisationen hanterar tjänstemännen. Det känns ofarligt i sammanhanget och jag ser ingen risk med en annan majoritet. Det vore märkligt, säger han.

Kan välja nämnd utifrån intresse

Kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg tror också att de nya nämnderna kan bli positivt för de politiskt aktiva.

– Nu kommer man kanske mer kunna välja nämnd utifrån intresse. Det är 49 ledamöter i fullmäktige och 49 olika intressen. Nu kan man mer hamna i en nämnd som hanterar frågor man är intresserad av. Fler kan också bli delaktiga.

Majoriteten är alltså positiv till den nya tjänstemannaorganisationen, men samtidigt tydlig med att det ska bli kostnadsneutralt.

– Vi håller också med om flera av utredningsuppdragen och ser att det är saker vi måste ta tag i. Framför allt samarbete med andra kommuner är en viktig fråga för att överleva. Vi har varit lite spretiga vad gäller det också och måste se över samarbeten åt olika håll, säger Peter Karlsson.

HÄR kan du läsa om det omfattande förslaget till ny tjänstemannaorganisation.