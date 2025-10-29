Regeringens utskällda initiativ dissas av regionen

Även Region Kalmar tackar nej till en dialog om frivillig återvandring med regeringens nationella samordnare. De ledande partierna tycker att initiativet strider mot regionens värdegrund.

Jokkmokks tydliga nej i frågan har spridit sig till en mängd kommuner och regioner. Kalmar län är inte direkt först, men nu har man ställt sig i den växande raden som helt nobbar en diskussion om frivillig återvandring med den nationelle samordnaren.

– Vi tackar för inbjudan men avböjer dialogen, då vi inte anser att frågan ligger i linje med Region Kalmar läns värdegrund. Många av länets invånare, varav flera har flyttat hit från andra länder, arbetar i hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och andra samhällsviktiga verksamheter. Deras insatser är avgörande för att regionen ska fungera. Vi gläds över att människor väljer att bidra till vårt län. Inga av våra medarbetare ska känna sig oönskade i Kalmar län, tvärtom! säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Kalmar län har en stor prövning när det gäller befolkningsutvecklingen.

– För att klara framtidens välfärd, kompetensförsörjning och tillväxt välkomnar vi människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vårt län tappar i dagsläget befolkning om vi ser till statistiken. Vi behöver människor som flyttar hit, från andra delar av Sverige eller världen. De bidrar varje dag till att utveckla vårt län, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.