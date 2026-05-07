Gullringens försvarsklippa blir tränare i division sex

Alexander Svartz är klar som assisterande tränare i Slätmons BK. På fredag väntar däremot spel i Gullringens GoIF och derby mot Västerviks FF. Foto: Arkivbild

Rutinerad mittback i Gullringens GoIF. Nu går Alexander Svartz in som assisterande tränare i Slätmons BK – och ser en framtid i tränarrollen. – Jag har alltid tyckt att det har varit roligt att vara tränare och har en tanke om att fortsätta när jag inte längre spelar själv, säger 32-åringen.

Slätmons BK har släppt in 17 mål på tre matcher i division 6 och är placerade strax ovanför nedflyttningsstrecket som tia av tolv lag. Nu får de in en välkommen förstärkning i ledarstaben av ingen mindre än Alexander Svartz, försvargeneralen i Gullringens GoIF. 32-åringen är klar som ny assisterande tränare till Kristoffer Sjöqvist.

– Jag har flera arbetskollegor som spelar i laget och har pratat rätt mycket med Sjöqvist som är spelande tränare. Vi har bestämt att jag ska vara med och stötta lite på sidan och hjälpa till när tid finns. Det är ingenting allvarligt så utan mest en rolig grej, fotboll är ju kul. Jag ska försöka vara med så mycket jag kan men Gullringen går alltid först.

Bakslag mot Jönköping Torpa

Alexander Svartz, med Kisa BK som moderklubb, har tidigare varit tränare för Kisas damlag när de slogs ihop med Rimforsa och trivs i rollen.

– Det var ganska många år sedan sist men jag har alltid tyckt att det har varit roligt att vara tränare. Det är väl en tanke jag har själv att fortsätta med fotbollen på något sätt efter karriären och då kan man lika gärna börja lite nu.

Men än är han en viktig kugge i Gullringens GoIF som öppnat säsongen med sju poäng på fyra matcher. I derbyt mot ett favorittippat Vimmerby IF stoppade den rutinerade backlinjen med Svartz, Ola Lindblom och Sebasthian Svensson alla försök. Borta mot Jönköping Torpa i omgången efter gick det desto sämre (förlust 7-1).

– Jag tycker att det har känts positivt i de första matcherna. Sedan kom ett rejält bakslag mot Torpa och det är en match vi glömmer direkt. Det är ingen idé att prata om den. Jag hoppas att vi har gjort vår plump för säsongen nu, säger han.

Annons:

"Otrolig revanschlust"

På fredag är det dags för nytt derby när Västerviks FF gästar Gullemon. Ett VFF som kommer stärkta från säsongens första seger i derbyt mot Hjorted/Totebo senast (2-1).

– Det blir tufft. Det är ett lag som springer mycket men vi har en otrolig revanschlust. Det kommer bli väldigt svårt att slå oss och jag hoppas att vi kan rulla på, spela vårt spel och göra det vi är bra på. Har vi full fokus från start och en krigarinställning är vi svåra att slå.

Alexander Svartz själv klev av skadad mot Jönköping Torpa, men är redo för spel liksom målvakten Petter Gustavsson.

– Jag fick en boll rätt i tinningen och det blev suddigt. Det släppte snabbt och egentligen var tanken att jag skulle gå in och spela, men det var lika bra att vila. Nu ska det inte vara några problem överhuvudtaget.

Jesper Wärnehall, som ådrog sig dubbla frakturer i handleden i derbyt mot VIF, är sedan tidigare borta en längre tid för Gullringen.