Sparkade VH-tränaren blir kvar i sin nya klubb

Han kommer för alltid vara historisk som Vimmerby Hockeys första tränare i Hockeyallsvenskan. Nu har den sparkade VH-tränaren förlängt med Karlskrona HK, avslöjar BLT.

I januari 2025 valde Vimmerby Hockeys ledning att kicka tränaren Peter "Piva" Johansson. Klubben hade då åtta raka förluster i Hockeyallsvenskan.

Det gick dock snabbt för skåningen att hitta nytt jobb. Bara ett par veckor senare tog han över Karlskrona HK. Där har han blivit kvar sedan dess och var ansvarig för KHK, som åkte ut mot Visby/Roma i den södra hockeyettanfinalen.

Nu avslöjar BLT att "Piva" skrivit på ett nytt tvåårskontrakt. Detta trots att det tidigare funnits spekulationer om att Arto Miettinen skulle vara aktuell för tränarposten.

– Som vi har sagt tidigare så är "Piva" vårt huvudspår, men vi har haft bra samtal hela tiden, har sportchefen Hampus Melén sagt till Blekingesport.

Nu har BLT uppgifter på att det är helt klart.