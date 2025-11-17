Nu tar Emmy sikte mot riksdagen – så ska C återfå sitt mandat

Emmy Ahlstedt är 44 år och i dag regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Emmy Ahlstedt, till höger, toppar riksdagsvalsedeln för Centerpartiet. Martin Joelsson är tvåa på listan. Bakom dem står nomineringskommitténs ordförande Roland Åkesson. Foto: Simon Henriksson

Centerpartiet tappade sitt riksdagsmandat från Kalmar län i valet 2022. Nu har man presenterat laget som ska ta tillbaka mandatet. Överst står 44-åriga regionrådet Emmy Ahlstedt. – Det är en stor ära att få den här platsen på listan, säger hon.

Under måndagen presenterade nomineringskommitténs ordförande, Mönsterås legendariska kommunalråd, Roland Åkesson Centerpartiets laguppställning i riksdagsvalet 2026.

I norra länet skedde presentationen på Bakfickan i centrala Vimmerby.

– Det har pågått en intensivt interndemokratiskt arbete. Det kom in förslag på försommaren och alla medlemmar har fått säga sitt. Sedan har vi i nomeringskommittén tagit fram förslag och så har vi en öppen stämma fredagen den 28 november där valsedeln fastställs. Jag som är från den äldre generationen är väldigt glad för generationsskiftet vi gör. Emmy (Ahlstedt) vann omröstningen och toppar listan med Martin Joelsson som bor i Västervik men är från Högsby som tvåa. Vi fastnade för de här två och är stolta och glada över att ha så bra toppkandidater, säger Roland Åkesson (C).

Emmy Ahlstedt är 44 år gammal och kommer från Öland. Hon är den här mandatperioden regionråd för partiet med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Det är en stor ära att få den här platsen på listan. Hälso- och sjukvård ligger mig varmt om hjärtat, men jag ser även att en annan framtid är möjlig. Sverige går åt fel håll, men vi kan driva en annan framtidsvision. Vi är tydliga med att utsläppen ska ned och att jobben ska bli fler.

Ska kunna leasa elbil

Bland annat går man till val på att folk ska kunna leasa en elbil för 1 500 kronor i månaden.

– Vi vill få ned utsläppen och fasa ut all fossilt. En elbil är billig i drift men ganska dyr i inköp. Nu vill vi stödja 100 000 invånare att kunna växla över till elbil. Vi vill också göra det billigare och enklare att anställda. Fyra av fem jobb skapas i små företag och vi behöver kraftigt minska kostnaden för att driva företag och anställa som företagare, säger Emmy Ahlstedt.

Martin Joelsson, 34, vill fokusera på geografiska orättvisor.

– Vi som bor och verkar på landsbygden vet att inget kommer gratis. Vi måste kämpa för den enskilde vägen, fiberföreningen eller den statliga närvaron. Här i Vimmerby är servicecentret öppet två dagar i veckan och det borde vara mer.

Han ser även geografiska skillnader mellan storstads- och landsbygdsskolor.

– Det är stora skillnader vad gäller lärartäthet, lärarbehörighet och meritvärde. Det vill vi vända och lägga 20 miljarder kronor i sektorsbidrag till utbildningssektorn. Vi vill lyfta de gröna näringarna. Där har Tidögänget hög svansföring, men varannan tugga är importerad. Vi vill att jord- och skog ska bli samhällsviktiga näringar och stärka äganderätten. Vi vill se skattelättnader även där och det gröna lantbruksavdraget på sju procent är en bra väg att gå.

Ska ta tillbaka sitt förlorade mandat

Det tydliga målet är att ta tillbaka det mandat man förlorade i senaste valet.

– Potentialen är stor med de här personerna. De vill något för länet och vi tror att vi har möjligheten, säger Roland Åkesson.

Du pratade bland annat om att förenkla för företag. Hur ska ni få med er Vänsterpartiet på det och hur ska ni få ihop ert lag på den sidan av politiken?

– Vi pratar mycket om det här. Vår nyvalda partiledare Elisabeth (Thand Ringqvist) signalerar att man inte ska sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Vi ska visa vad vi kan erbjuda för politik och sedan får vi förhandla. En jätteavgörande del är att få ned utsläppen och vi kommer inte stödja någon regering som inte får ned utsläppen, säger Emmy Ahlstedt.

– På landsbygden betalar vi mest i skatt, men får minst tillbaka. Så kan det inte fortsätta att vara. Vi ska inte låsa in oss i positioner innan valresultatet, säger Martin Joelsson.

Men ni står ganska långt ifrån Vänsterpartiet och Miljöpartiet, hur ska ni få ihop det?

– Vi får titta på vad som är viktigt för varje parti, vad det finns för olika alternativ och vilka vägar man kan gå. Ytterst handlar det om vilka mandat som finns och vi ska inte stirra oss blinda på de låsningar som är nu.

Tycker att man har saknats

Roland Åkesson lyfter det faktum är S och M styr gemensamt i ett 30-tal kommuner.

– Jag tror det här kommer luckras upp. Liberalerna är tveksamma till Tidögänget och det är svårt på bägge sidor. Jag tror att vi kan få ett större block i mitten, som styr Sverige med människans bästa för ögonen.

Emmy Ahlstedt lyfter att Centerpartiet är redo att förhandla med både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som statsministerkandidat.

– Tidö ska också få ihop sitt gäng och har två statsministerkandidater. Jag tror lösningen finns i mitten och där kommer vi spela roll, säger Martin Joelsson.

Enligt Roland Åkesson har Centerpartiet saknats för Kalmar läns del den här mandatperioden.

– Tittar man på kommunikationer har Kalmar län aldrig haft så dålig utdelning som nu. Centerpartiet har saknats i riksdagen för att driva på den här typen av frågor för länet.

– I den senaste planen för infrastrukturen fick ingen del i landet så lite per capita som Kalmar län. Det är förfärligt.

Tycker ni riksdagsledamöterna som fick väljas förtroende för förvaltat det för dåligt?

– Verkligen när det gäller att bevaka Kalmars intressen gällande infrastrukturen, säger Emmy Ahlstedt.

Generellt sett?

– Det finns en del som är aktiva och andra som inte är det, men vi vill inte recensera dem.