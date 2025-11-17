Nu tar Emmy sikte mot riksdagen – så ska C återfå sitt mandat

Centerpartiets föreslagna riksdagsvalsedel i Kalmar län:
1) Emmy Ahlstedt, Gårdby
2) Martin Joelsson, Västervik
3) Karin Helmersson, Orrefors
4) Erik Ciardi, Kalmar
5) Lina Danlid Burke, Drageryd
6) Lars Rosander, Virserum
7) Hilda Helmersson, Orrefors
8) Anders Johansson, Mönsterås
9) Jessica Jämtin, Färjestaden
10) Jaafar Al Jabiri, Kalmar
11) Peter Karlsson, Djursdala
12) Maria Hultenius, Torsås
13) Lars Welin, Böda
14) Weronica Stålered, Rörsbo
15) Magnus Larsson, Oskarshamn
16) Evelina Strömberg, Kalmar
17) Lars Sandberg, Djursdala
18) Johan Jonsson, Förlångsö
19) Fredrik Lindwall, Västervik
20) Stihna Johansson Evertsson, Högsby
21) Patrik Davidsson, Kalmar
22) Anna Lundgren, Kalmar
23) Jens Robertsson, Mönsterås
24) Charlotte Sternell, Oskarshamn
25) Henric Gustavsson, Nybro
26) Emma Halme, Vickleby
27) Mahmoud Al Mokdad, Högsby
28) Linda Eriksson, Torsås
29) Linus Kasselstrand, Ukna
30) Angelica Gunnarsson, Gullringen
31) Mikael Karlsson, Målilla
32) Emma Jensen, Nybro
33) Sofia Laneborg, Borgholm
34) Joachim Starck, Västervik
35) Frida Jonsson, Kalmar
36) Thomas Halkjear, Mönsterås
37) Camilla Piper, Bredättra
38) Christoffer Cederstrand, Vimmerby
39) Emmy Näfverborn, Rugstorp
40) Anders Axklo, Vångsunda
41) Malin Svedlund, Bettorp
42) Christer Lennartsson, Kalmar
43) Ingela Svensson, Odensvi
44) Frida Portin, Bergkvara
45) Johanna Petersson, Kalmar
46) Mikael Larsson, Föra
47) Roger Isberg, Bergkvara
48) Niclas Hellström, Kalmar
49) Oliver Day Jensen, Högsby
50) Noah Barkstedt, Hanemåla