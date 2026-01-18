Ville se app för ökad trygghet: "Ska sprida det mer"

Via den här qr-koden kan man rapportera exempelvis otrygghet i Vimmerby kommun. Foto: Simon Henriksson

Den tidigare fullmäktigeledamoten Anneli Jakobsson ville se en app för att öka tryggheten lokalt. Kommunledningen anser att medborgarförslaget är besvarat, men för svagt marknadsfört. – Vi ska sprida det mer, säger vänsterpartisten Lars Johansson, som sitter i kommunstyrelsen.

I slutet av 2025 lämnade aktive Storebrobon Anneli Jakobsson in ett medborgarförslag om att försöka öka tryggheten lokalt. Hon hänvisade då till en app som Vetlanda kommun tagit fram, där invånare som känner sig otrygga kan anmäla platser man upplever som just otrygga.

Kommunstyrelsen har nu tittat på medborgarförslaget och anser det besvarat, vilket man föreslår kommunfullmäktige att besluta.

– Vi har tillgång till en digital trygghetsvandring via en qr-kod. Där kan man välja på en karta området man befinner sig i och rapportera klotter, skadegörelse eller annan otrygghet. Systemet finns redan och därför föreslår vi fullmäktige att anse det besvarat. Vi har också sagt att vi ska marknadsföra det mer, det är ett enkelt sätt att scanna med sin mobil och en qr-kod, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Kände inte till funktionen

Lars Johansson (V) poängterar att majoriteten anser att det var ett bra medborgarförslag.

– Jag tror många, jag inkluderad, inte visste att den här funktionen fanns. Vi ska sprida det mer nu framöver, säger han.

Förhoppningen är nu att fler målgrupper ska få upp ögonen för funktionen.

– Man kan via kommunens hemsida klicka sig vidare och nyttja det här. Där kan man peka ut ett ställe och anmäla någonting som är trasigt eller som skapar otrygghet. Därefter kan man jobba med att åtgärda det helt enkelt, säger kommundirektören Ola Karlsson.