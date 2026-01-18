Ska bli enklare för invånarna – kan ställa förslag digitalt

Någon gång under 2026 ska möjligheten att ställa förslag digitalt införas i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

Tidigare har medborgarförslag endast kunnat lämnas in fysiskt. Vi lever som bekant i en digital tid och nu har också kommunen kommit till den insikten.

Detta efter ett förslag av den tidigare fullmäktigeledamoten Anneli Jakobsson. Hon lämnade förra året in ett medborgarförslag om att göra just medborgarförslag digitala.

”Som medborgare har alla kommuninvånare en demokratisk rättighet att skicka in medborgarförslag. Man ska använda kommunens blankett, skriva ut den, skriva under och därefter lämna in den, skicka den med post eller skanna in den och skicka den på mejl”, skrev Anneli Jakobsson.

Hon tryckte bland annat på att inte alla kommuninvånare har tillgång till en skrivare eller skanner dagligdags.

”Däremot har de allra flesta tillgång till bankid och man skulle på ett enkelt sätt kunna skriva sitt medborgarförslag och signera det med hjälp av sitt bankid. Vi lever i en digitaliserad värld och på detta sätt skulle kommunen kunna nå fler invånare som på ett lätt sätt kan skriva och skicka in sitt medborgarförslag”, skrev den tidigare fullmäktigeledamoten.

Bra förslag tyckte kommunledningen

Det här ansåg även kommunstyrelsen var en bra idé. Nu föreslår man kommunfullmäktige att bifalla förslaget längre fram.

– Det här är också ett sätt för oss att utvecklas. Förhoppningsvis ska det bli enklare för fler och innebära att vi får fler medborgarförslag också, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Exakt när det införs är ännu inte klart.

– Det vi har beslutat är att vi ska ha som mål att införa en digital e-tjänst på kommunens webbplats för inlämning av medborgarförslag under 2026.

Den tidigare möjligheten kommer också att kvarstå.