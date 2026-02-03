Pikade efter sitt förslag: "Har inte vetat om det"

Eva Kindstrand Ströberg (S) är inte nöjd med hur appen för trygghet har marknadsförts. Foto: Simon Henriksson

Vid senaste fullmäktige var det dags att ta ställning till Anneli Jakobssons medborgarförslag om en app för ökad trygghet. Det som alltså redan finns. – Det här är en bra påminnelse för oss om att vi behöver marknadsföra saker och ting, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det var i slutet av förra året som den tidigare politikern och Storebrobon Anneli Jakobsson lämnade in ett medborgarförslag om att öka tryggheten lokalt.

Hon ville se en liknande app som Vetlanda kommun tagit fram, där invånare som känner sig otrygga kan anmäla platser man upplever som just otrygga.

I kommunstyrelsen var beslutet att anse medborgarförslaget besvarat.

– Vi har tillgång till en digital trygghetsvandring via en qr-kod. Där kan man välja på en karta området man befinner sig i och rapportera klotter, skadegörelse eller annan otrygghet. Systemet finns redan och därför föreslår vi fullmäktige att anse det besvarat. Vi har också sagt att vi ska marknadsföra det mer, det är ett enkelt sätt att scanna med sin mobil och en qr-kod, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Ska marknadsföras det bättre

Det framkom då också att inte ens kommunstyrelseledamoten Lars Johansson (V) kände till att funktionen fanns.

– Det här förslaget anses besvarat eftersom det redan är infört på något sätt. Många med mig har inte vetat om detta och det var därför jag lämnade in det. Det är jättebra att ni infört det här, men det kan vara svårt för allmänheten att veta, sa Anneli Jakobsson från talarstolen.

Eva Kindstrand Ströberg (S) höll med om detta.

– Det här är en bra påminnelse för oss om att vi behöver marknadsföra saker och ting. Den här appen för trygghetsvandring har funnits sedan sommaren 2025, men det är betydligt fler än du som inte vetat om detta. Motsvarande system finns alltså redan, men vi ska marknadsföra det bättre.

Kommunfullmäktige ansåg sedan förslaget bevarat.

