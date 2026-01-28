Regeringen vill förbjuda mobiler i grundskolan

Regeringen vill införa mobilförbud i grundskolan från och med i höst. Foto: MostPhotos

Från och med i höst ska mobiltelefoner i grundskolan vara helt förbjudet. Det meddelar regeringen på en pressträff.

Skolorna ska samla in elevernas mobiltelefoner och förvara dem under hela skoldagen. Beskedet är en del av en skolreform som regeringen presenterar i detta nu.

– Elevernas telefoner ska vara insamlade hela dagen. Mobiltelefonerna är en ständig del av elevernas liv. Mobiltelefoner och sociala medier är också en plats där kränkningar och mobbning pågår, säger utbildningsministern Simona Mohamsson (L) på en pressträff enligt Aftonbladet.

Frågan om mobiler i skolan har varit omdebatterad under de senaste åren och flera skolor har fattat beslut om mobilförbud.