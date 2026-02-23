23 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Här är SD:s toppkandidater till höstens val – flera nya tar plats på listan

Sverigedemokraterna i Vimmerby kommun höll årsmöte i helgen och presenterade sina tio toppkandidater. Foto: Pressbild

Här är SD:s toppkandidater till höstens val – flera nya tar plats på listan

POLITIK 23 februari 2026 10.33

I helgen höll Sverigedemokraterna Vimmerby årsmöte och valde då en ny styrelse. Dessutom presenterade partiet sina tio toppkandidater till höstens kommunval.

Annons:

Under söndagen genomförde Sverigedemokraterna i kommunen sitt årsmöte. I huvudsak blir det en styrelse som ser ut som tidigare. Flera ledamöter fick förnyat förtroende samtidigt som några nya namn kliver in.

SD själva beskriver styrelsen som stabil och handlingskraftig med en tydlig blandning av erfarenhet och förnyelse. 

Jimmy Rödin och Petra Whidotti blev omvalda som ordförande respektive vice ordförande. Göran Svensson valdes till andre vice ordförande. Det blev också omval på Herman Petersson som ledamot medan det blev nyval på ledamoten Jenny Wingerstad och likaså på suppleanten Pauline Esping.

– Vi står väl rustade inför de politiska utmaningar som väntar och går nu vidare med fullt fokus på det lokala politiska arbetet inför valet 2026, säger Petra Whidotti, vice ordförande för Sverigedemokraterna Vimmerby.

Flera nya kandidater

SD som har sju mandat den här perioden presenterade också sina toppkandidater till höstens kommunfullmäktigeval. De tio första namnen blev offentliga i samband med årsmötet och resterande kandidater kommer att presenteras i början av april. 

Jimmy Rödin toppar på nytt SD:s valsedel och bakom honom finns Herman Petersson samt nykomlingen Jenny Wingerstad. Andy Sallova står som nummer fyra, Roger Sunesson är femma och Göran Svensson är sexa. Tillskottet Bertil Andersson är sjua och Pauline Esping åtta. Petra Whidotti återfinns på plats nio och nykomlingen Claes Farne som tia. 

"Sverigedemokraterna Vimmerby ser nu fram emot ett fortsatt intensivt politiskt arbete inför valet i september 2026", skriver man i ett pressmeddelande.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

SD ville veta hur det såg ut med vaccinfusk här: "Säker på att gällande rutiner sköts"
Ordentliga böter för tidigare SD-toppen – så hög var promillehalten
SD har medvind – hon kandiderar för partiet i valet
SD fortsätter rekrytera nytt – Myrén kandiderar i valet
Stod att han var guldmedlem på porrsajt – kritik mot lokal SD-topp efter förskolebesök

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt