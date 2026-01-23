SD fortsätter rekrytera nytt – Myrén kandiderar i valet

Leif-Inge Myrén är också klar för Sverigedemokraterna i Vimmerby. Foto: Pressbild

Sverigedemokraterna bygger sitt lag inför kommunvalet 2026. För en vecka sedan presenterade man Bertil Andersson. Nu står det även klart att Leif-Inge Myrén kandiderar för partiet.

Leif-Inge "Leffe" Myrén har lång yrkeserfarenhet inom vatten och avlopp och har under många år arbetat inom kommunal verksamhet.

Han har tidigare varit anställd på Vimmerby Energi- och Miljö AB samt på Östra Smålands kommunalteknikförbund i Hultsfred. Numera driver han sin egen verksamhet genom Myréns Fastighetsservice.

På fredagen gick Sverigedemokraterna i Vimmerby ut med att han har anslutit sig till partiet och kommer kandidera i kommunvalet 2026.

"Med sin bakgrund tillför Leif-Inge Myrén gedigen praktisk kunskap inom ett område som är avgörande för kommunens infrastruktur, ekonomi och långsiktiga ansvar. Vi är väldigt glada över att vi har kunnat knyta till oss en person med värdefull erfarenhet till Sverigedemokraterna Vimmerby", skriver partiet.

– Leif-Inge Myrén har med sig lång erfarenhet från arbetslivet och en bred kunskap som är värdefull i det politiska arbetet, säger Petra Whidotti, företrädare för SD, i ett pressmeddelande.

"Viktigt för oss"

Inför valet pågår nu SD:s arbete med att bygga ett starkt lag.

– Alla politiska uppdrag finns inte i kommunfullmäktige. Det finns även nämnder, styrelser och andra uppdrag där engagemang och kunskap är minst lika viktiga. Därför är det viktigt för oss att samla människor med olika erfarenheter och bakgrund som kan bidra till vårt politiska arbete på flera nivåer, säger Petra Whidotti.