SD har medvind – hon kandiderar för partiet i valet

Jenny Wingerstad, 51, är den senaste som ansluter till SD och kandiderar i höstens val. Foto: Pressbild

Bertil Andersson och Leif-Inge Myrén har redan presenterats. Nu meddelar Sverigedemokraterna att man också rekryterat Jenny Wingerstad inför valet.

51-åriga Jenny Wingerstad är sverigedemokrat med bakgrund i Stockholm. Hon har nu flyttat till Storebro och bestämt sig för att engagera sig politiskt lokalt här. Det var efter flytten som hon själv tog kontakt med partiet för att fortsätta sitt politiska engagemang och bidra till lokalföreningens arbete.

Jenny Wingerstad har gått naturbruksskola och varit verksam inom hästnäringen. Hon har tidigare ägt hästar och bland annat arbetat som säkerhetsvakt.

"Hon har erfarenhet från yrken där ansvar, trygghet och närvaro är centrala. Hon är social, utåtriktad och trivs i mötet med människor", skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

"Välkommet tillskott"

Hennes viktigaste frågor rör trygghet, landsbygdens villkor och möjligheten att leva och verka utanför storstäderna.

– Vi fortsätter bygga vårt lag inför valet 2026, och det är positivt när människor som delar våra värderingar själva tar kontakt och vill engagera sig lokalt. Jennys bakgrund och engagemang är ett välkommet tillskott i föreningens arbete, säger Petra Whidotti, företrädare för Sverigedemokraterna Vimmerby.

SD ser med dessa tillskott som fond ett växande intresse för att engagera sig politiskt här lokalt.

– Vi bygger ett lag där människor med olika erfarenheter vill ta ansvar och bidra i det lokala arbetet. Arbetet inför valet 2026 är redan i gång, och vi välkomnar fler som vill vara med och stärka det lokala laget, säger Petra Whidotti.