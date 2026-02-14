Ordentliga böter för tidigare SD-toppen – så hög var promillehalten

Den lokala SD-toppen Emil Larsson hade 0,82 promille i blodet när han stoppades. Bilden är ett montage. Foto: Press/Mostphotos

I december lämnade Emil Larsson alla sina tunga politiska uppdrag. Någon dag senare kunde vår tidning avslöja att SD-toppen åkt dit för rattfylla. Nu visar det sig att han hade 0,82 promille i blodet.

På årets sista sammanträde med kommunfullmäktige lämnade ett av Sverigedemokraternas toppnamn lokalt, Emil Larsson, alla sina tunga politiska uppdrag. Emil Larsson har varit en av partiets mest profilerade politiker och varit SD:s representant i kommunstyrelsen.

Beskedet kom mycket överraskande på väg in i valåret.

– Jag känner att det här är den roll jag mer vill ta inom gruppen. Det är så min tanke går och det är då jag gör mig bäst, om jag är lite mer i bakgrunden. Det ger fler valmöjligheter i livet också, var Emil Larssons besked samma dag.

Dagen efter kunde vår tidning dock avslöja att sanningen bakom avhoppet var en annan. Emil Larsson hade åkt dit för rattfylleri.

– Det stämmer att jag åkt dit för rattfylla, men det är ett val jag själv har gjort att avsäga mig uppdragen och inte ha för avsikt att kandidera i valet. Jag har tagit det moraliska ansvaret att inte själv fortsätta. Jag har meddelat partiet vad jag har gjort och därefter har jag avsagt mig mina uppdrag.

Får böta över 55 000

SD-toppen ville då inte kommentera något om vad som hände i samband med att han åkte dit. Nu har vår tidning fått strafföreläggandet från åklagarkammaren i Kalmar.

Det visar att Emil Larsson stoppades av polis på riksväg 40 i höjd med Vimmerby den 27 augusti förra året. Han blåste då positivt och analysen visade att han hade 0,82 promille i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0.

Emil Larsson erkände och tog ett strafföreläggande. Påföljden bestämdes till dagsböter på hela 55 200 kronor och han fick även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.

"Inte förtroendevald längre"

Även om Emil Larsson nu lämnat politiken har han funnits med länge i SD:s absoluta topp i Vimmerby kommun och därför ville vi bland annat veta vad han tänker om den här körningen i efterhand, om han tidigare kört rattfull och varför det dröjde till december innan han lämnade politiken. Dessutom ville vi ställa frågor om han tänker att han kan återvända till politiken längre fram.

– Jag är inte förtroendevald längre och det finns inte så mycket mer att säga, är Emil Larssons enda kommentar innan han säger hej då och lägger på luren.

Jimmy Rödin, ordförande för SD Vimmerby, har tidigare sagt så här om den uppkomna situationen.

– Det var inte bra i alla fall. Han har meddelat vad som har inträffat och har valt att avstå kandidatur. Jag har inget mer svar att ge, jag vet inte hur jag ska formulera det riktigt.