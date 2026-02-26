Kandidat på SD:s lista vill inte alls vara med: "Blir missar ibland"

Emil Larsson har varit ordförande i valberedningen för SD. "Det blir missar ibland", säger han om den uppkomna situationen. Foto: Simon Henriksson

Nyligen presenterade Sverigedemokraterna sina tio toppkandidater till valet i Vimmerby. Kandidat nummer tio på listan hade inte alls sagt ja till något eventuellt politiskt uppdrag. Det kan Dagens Vimmerby avslöja. – Det blir missar ibland, säger Emil Larsson, som varit ordförande i valberedningen.

I helgen genomförde Sverigedemokraterna i kommunen sitt årsmöte. Partiet presenterade då också sina toppkandidater till höstens fullmäktigeval.

Det var dock endast de tio första namnen som släpptes och resterande kandidater kommer att presenteras i början av april. Totalt fanns det tre nykomlingar bland de tio främsta namnen.

Fast egentligen gjorde det inte det. Nytillskottet Claes Farne, som presenterades som nummer tio på listan, hade inte alls väntat sig det.

"Detta är fel då jag inte ställer upp för några politiska uppdrag. Det beror på ett rent missförstånd, då det var något jag missförstod. Tanken var aldrig att ställa upp i något val då jag inte är politiskt intresserad", skriver Claes Farne i ett mejl till vår tidning.

"Kan hända mycket under ett år"

Emil Larsson, som nyligen lämnade alla sina tunga poster, är den som har lett arbetet med valsedeln i sin roll som ordförande i valberedningen.

– I det här arbetet blir det missar ibland och kandidatsökandet har pågått hela året från valberedningen. Vi har kontakt med många eventuella kandidater och ibland blir det någon miss med placeringarna. Det kan hända mycket under ett år, säger Emil Larsson.

Men i det här fallet var han ju inte alls intresserad?

– Jag går inte in mer på det specifika fallet. Det ligger på en personlig nivå, men han är inte aktuell för att vara kandidat.

Är det problematiskt att det blev så här?

– Det kan ske fortsatt också. Det sker saker för folk hela tiden och det gäller hela vägen fram till valet egentligen. Det är inga konstigheter. Folk tillkommer och folk hoppar av på grund av saker i privatlivet.

Men här handlade det ju om att han inte sagt att han var beredd att ställa upp?

– Jag går inte in på honom specifikt, jag har mitt perspektiv från valberedningens sida.

Annons:

"Summerat det bra"

Sverigedemokraterna har sju mandat den här mandatperioden och att man ökar och tar ytterligare mandat är förstås inte omöjligt. Vem som blir nytt tionde namn på listan är oklart.

– Det vi har jobbat med är topp tio. Nu ligger det delegerat på styrelsen att ta fram övriga kandidater och sätta ihop hela laget. Vi jobbar med kandidater och gör det fram tills att listan ska vara inlämnad.

Emil Larsson kommer inte heller vara ordförande i valberedningen framåt. Han avgick från sina uppdrag efter att det blev känt att han kört rattfull. Påföljden blev dagsböter på sammanlagt 55 200 kronor och han hade 0,82 promille när han stoppades av polis.

– Jag tycker att ni har summerat det som skett bra. Jag har inget mer att säga om det. Det som har varit har varit, säger han.

Kan du komma tillbaka till en större roll i politiken längre fram?

– Det är inget jag spekulerar kring, det lämnar jag åt andra. Det är ett förtroende som folk får ge mig i sådana fall, men jag har inget mer att säga om det.