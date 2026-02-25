Kommunen satsar vidare på sommarlovskort – så mycket pengar avsätter man

Peter Karlsson (C) är glad över att det ser ut att bli en fortsättning på satsningen med sommarlovskort till ungdomar. Foto: Simon Henriksson

De senaste årens satsning ska fortsätta. Kommunstyrelsen har nu avsatt pengar för sommarlovskort även 2026. – Vi tycker det här är jättepositivt och det har varit jätteuppskattat, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Busskorten, som gäller över sommaren, brukar kallas för sommarlovskort eller sommarlovsbiljetter. Erbjudandet från Kalmar länstrafik, KLT, gäller för elever som slutat årskurs sex och upp till sista året på gymnasiet.

Kommunen satte tidigare år stopp för detta på grund av det ekonomiska läget, men situationen ändrade sig för ett par år sedan. Detta när Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen valde att kliva in och täcka två tredjedelar av kostnaden.

Här har man valt att låta elever i årskurs sju till tvåan på gymnasiet ta del av erbjudandet och så blir det även i sommar med stor sannolikhet.

– Vi har tagit beslut om att vi går in med vår del. Vi har pratat med banken och stiftelsen och de är villiga att vara med, men de har inte fattat besluten ännu. Säger de ja så subventionerar vi kortet och det ser ut som att det kommer bli så, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

"Några hittade till Öland"

Förra sommaren var det strax över 400 ungdomar som nyttjade möjligheten att köpa det rabatterade kortet för 100 kronor.

– Det har varit uppskattat, det har vi märkt på globträdsdagar och annat. Det har även märkts på föräldrar.

– Vi tycker att det är jättepositivt och det har varit jätteuppskattat. Vi önskar därför att det får fortsätta. Ungdomarna kunde ta sig till sommarjobbet, kompisar, mor- och farföräldrar eller bara se Kalmar län. Det var även några som hittat till Öland och tyckte att det var fantastiskt, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Kostnaden för kommunen, om banken och stiftelsen säger ja, landar på 120 000 kronor.

– Sedan delar vi det på tre. Vi tar det från oförutsedda medel beslutade vi i går, säger Peter Karlsson.

Politiken var helt överens om att fortsätta med de subventionerade sommarlovskorten.