Blivande studenten med sitt första mål: "Hade kunnat spela"

Den vindsnabbe kom gång på gång utefter sin kant i den andra halvleken.

Att kalla honom för en van målskytt vore tjänstefel. Försvarsspelaren Noah Zeylon Thoresson gjorde sitt första i a-lagströjan i segern mot Tranås. – Jag hade kunnat spela in den, men jag tänkte att någon gång får jag väl skjuta.

Det händer mycket i Noah Zeylon Thoressons liv just nu. Om en vecka är han klar med plugget och får kasta studentmössan i skyn.

Innan de sista dagarna börjar på allvar fick han också bli målskytt för första gången i a-lagssammanhang med Vimmerby IF. Efter ett fint väggspel med Albin Gustafsson sköt han 3-1.

– Jag ser honom (Albin Gustafsson) där och får tillbaka bollen fint. Jag hade kunnat spela in den, men jag tänkte att någon gång får jag skjuta. Så jag testade och den gick. Oftast när jag kommer där blir det att man passar, men någon gång får det ske tänkte jag, säger Noah Zeylon Thoresson.

Fick agera inhoppare

Den här kvällen fick han agera inhoppare och var nöjd med hur spelet såg ut på konstgräsmattan.

– Grabbarna gör det jättebra och vi har kontroll hela matchen. Visst, de får ett i början och trycker ned oss lite med längre bollar, men vi gör det jättebra.

Hans mål blev förstås avgörande, även om Tranås inte på allvar hotade Vimmerby i den andra halvleken.

– Det är ett bra lag och de gör det ganska svårt för oss. Vi har ändå kontroll på det mesta och bara ångar på. Vi spelar bra och får med oss resultaten också. De hade inget jättetryck på oss, men vi höll undan och det var skönt att få göra 3-1 där så det blev ännu lugnare.

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Missar nästa match

Nu är det som nämnt bråda dagar för Noah Zeylon Thoresson. På fredag tar han studenten och missar därför matchen dagen därpå mot Jönköping Torpa.

– Lite surt är det, men man vill ta studenten och får bara göra det en gång i livet.

Hur är det att navigera bland alla fester, träningar och matcher?

– Man får försöka varva lite. Jag tränar så mycket jag kan och missar jag något får jag köra själv. Jag har gått på alla fester vi har haft, men ändå kunnat träna. Så det har gått bra.