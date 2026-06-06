Vände tidigt underläge – tre nya poäng gled in på VIF:s konto

Ännu en gång fick Vimmerby IF jubla den här säsongen. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby IF har inte varit vana vid att hamna i underläge hemma på plastgräset. Det löste man dock också. Tranås FF besegrades med 3-1. – Kul att det blir lite känslor och kamp där ute, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Publiken på XL Bygg Arena fick sig en ordentlig chock redan efter tio minuter av kvällens drabbning. Vimmerby IF kunde visst fortfarande släppa in mål.

Bortalagets ledningsmål, som kom till på en fast situation, väckte ilska i hemmalägret. Borde det ha godkänts?

– Jag tycker att det är frustrerande. Jag vet inte var han hittar frisparken de får och jag tycker också att det är en solklar frispark när de gör mål, säger tränaren David Lindgren.

Hur skulle VIF nu reagera på att befinna sig i något så ovanligt som underläge? Tja, inte särskilt illa i alla fall. Hemmalaget trummade på och bara en mycket olycklig Max Karlsson stod i vägen för ett 1-1-mål. Armend Mahmutaj sköt mot öppet mål, men den skicklige Max Karlsson befann sig på mållinjen och hann inte ducka.

Närmast förkrossad fick han se sig själva styra bollen över. Kvitteringen kom emellertid inte långt senare. Den här gången fanns det inga störningsmoment för Armend Mahmutaj som tryckte dit utjämningen intill stolpen. Då stod matchuret på 34 minuter.

– Det är starkt av oss att jobba oss in i matchen efter 1-0-målet och kliva ut med 1-1 i paus och känna att vi har allt i egna händer inför halvlek.

Du är inne på det, men ni är ovana att hamna i underläge. Hur viktigt är det för er att lyckas vända?

– Det kanske var det bästa med premiären, att vi fick vända ett underläge där. Nu hamnade vi där igen och det är starkt. Det var som sagt viktigt att få 1-1 innan paus. Det fanns aldrig någon oro. Vi skapade innan 1-0 och efter deras 1-0 också.

Blev lite derbykaraktär

I paus valde VIF-ledningen att slänga in Selatin Shaljani. Anfallaren visade direkt att han var på spelhumör och sex minuter in på andra halvlek gjorde han 2-1.

– Det var en skön start för honom i matchen.

Med dryga tio kvar, när Tranås inte varit nära att göra 2-2, kunde inhoppande Noah Zeylon Thoresson presentera sig som målskytt. Överraskande sköt försvararen och 3-1 var ett faktum.

Vimmerby vann ytterst komfortabelt med just dessa siffror till slut.

– Vi kände redan innan, med lite historik i de här matcherna, att det skulle bli derbykaraktär på det och det blev det också. Jag är jättenöjd att vi vinner och när 2-1 kommer känns det ganska tryggt. De skapar inte mycket förutom målet, men det var ändå kul att det blev lite känslor och kamp där ute. Det saknade vi i lördagsmatchen.

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Match och student

Nu väntar en seriefinal mot Jönköping Torpa BK på bortaplan nästa helg. Då missar flera spelaren matchen – till följd av studenten.

– De som tar studenten ska ta studenten. De spelar inte fotboll dagen efter. Det är Noah (Zeylon Thoresson), Theo (Zeylon Thoresson) och "Kalle" (Khalid Ali). Sedan är det upp till resten av gruppen att inte fira studenten.

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