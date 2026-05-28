HÄR ÄR DIN KOMMUNS PLACERING I STORA RANKINGEN

Här hamnar din kommun i den stora rankingen från Svenskt Näringsliv. Foto: MostPhotos

Under torsdagen presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga och uppmärksammade ranking kring företagsklimatet i landet. Borgholm är den bästa kommunen i länet och såväl Vimmerby som Västervik, Hultsfred och Kalmar tog alla placeringar i 2026 års mätning.

Rankingen, som kommunerna lägger stor vikt vid, bygger på de enkätsvar som företag lämnat in på ett antal olika frågor samt en del statistikfaktorer från SCB, som man i det här sammanhanget kan kalla hårda fakta.

Tidigare år har Svenskt Näringsliv släppt enkätsvaren under våren och sedan valt att hålla på resultaten och rankingen till hösten. I år har man gjort en förändring där och släppte precis allting under torsdagen den 28 maj.

Många nervösa kommunrepresentanter satt förstås bara och väntade på sina egna resultat och med skräckblandad förtjusning inväntade man sannolikt rankingsläppet.

För många blev det ändå en möjlighet att pusta ut. Allra bäst i länet är Borgholm, som behåller sin förstaplats från förra året i Svenskt Näringslivs stora ranking av företagklimatet i landet.

Borgholm placerar sig på plats 85 i landet och det är ett tapp med sex platser jämfört med förra året.

Sämst i hela länet är Högsby och Emmaboda. De placerar sig som kommun 276 och kommun 277 av de 290 som finns i riket. Emmaboda klättrar faktiskt tre platser medan Högsby tappar ytterligare 14.

Så gick det för våra kommuner

Årets största förbättring står Hultsfreds kommun för. Man tar 21 placeringar och rankas nu som kommun nummer 154 i landet. Det ger en femteplats i hela länet.

Västerviks kommun tar sig också uppåt och rankas som tvåa i länet. Västervik tar tolv placeringar och rankas på plats nummer 118. Strax bakom kommer Kalmar kommun, som nu rankas som nummer 120 i hela landet. Det är en förbättring med 13 placeringar jämfört med 2025.

Vimmerby kommun, som tog 31 placeringar i höstas, tar ett kliv på ytterligare nio nu och är sexa i länet. I hela landet rankas man som kommun 170.

Vår tidning deltog på morgonens pressträff och både kommentarer och mer ingående siffror kring rankingen kommer senare i dag.