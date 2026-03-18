Jättedåligt söktryck till LIU-satsningen trots VH-framgångar: "Det är ledsamt"

Många trodde nog att VH:s framgångar skulle påverka söktrycket till Vimmerby gymnasium i större grad. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan och en LIU-satsning. Då trodde många att fler elever skulle söka sig hit för en hockeysatsning. De preliminära siffrorna visar att det rör sig om fyra elever. – Det är ledsamt, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Det var inför höstterminen 2025 som de nya lokala idrottsutbildningarna, det som kallas LIU, drog igång på Vimmerby gymnasium och därmed nådde en högre kravställan än de tidigare profilerna. Det gällde fotboll, ishockey och innebandy och skedde i samarbete med Vimmerby IF, Vimmerby Hockey och Vimmerby IBK.

Då var det 13 som kom in på den lokala fotbollsutbildningen, åtta på innebandyn och sju på ishockeyn. Till år två trodde nog många på bättre siffror, men det ser ännu sämre ut enligt de preliminära antagningssiffrorna.

– Det här är inte klart och det är en preliminär antagning, men det är lite ledsamt. Fotbollen har kunnat vara 30 tidigare och hockeyn, med tanke på hur det har gått, hade man hoppats och förväntat sig 15 kanske, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Behöver marknadsföra det

Fotbollen har nio, hockeyn fyra och innebandyn tre. Någon förklaring har Sandberg svårt att finna.

– Jag vet inte. Jag tycker det är konstigt. Det blev en hausse när vi skapade LIU och många som sökte, men nu är det tvärtom. Det är likadant med de rena profilerna. Jag vet inte hur jag ska tolka det.

Vad kan ni göra för att locka fler?

– Det handlar om marknadsföringsinsatser från gymnasiets sida, det är en möjlig väg. Föreningarna måste också vara med. Den här informationen kommer gå ut till föreningarna också. Det är ju potentiella spelare det handlar om och både vi och föreningarna ska dra nytta av det, säger Lars Sandberg och skolchefen Jabil Seven.

Svagt tryck till profilerna generellt

Nu ställer man sitt hopp till att det här ändrar sig fram till den slutliga antagningen.

– Med bra marknadsföring kan det ändra sig. Så vi får se när slutsiffrorna kommer, men det är förvånande med de här preliminära siffrorna.

Dansprofil har sju sökande och kreativt skrivande och skapande en. Ingen har sökt musik.

– Musik och skrivande blir ju inte av som det ser ut nu. Profilerna har minskat ganska rejält överlag, säger Jabil Seven.