Här är antagningen till gymnasiet – så många elever har börjat

157 elever började Vimmerby gymnasium förra året. Efter den slutliga antagningen i år ser man en ökning till 180. – Det är klart bättre och väldigt bra siffror mot vad vi är vana vid, säger nämndsordförande Lars Sandberg (C).

Antagningssiffrorna till Vimmerby gymnasium har inte varit de bästa de senaste åren. Framför allt har de interkommunala ersättningarna varit bekymret.

Det handlar alltså om elever från Vimmerby som går på gymnasieskolor i andra kommuner och vice versa. Summan av detta har varit negativ i många år och blivit en dyr affär för kommunen.

Nu, när den slutliga antagningen till gymnasiet blev klar i mitten av september, är det faktiskt annat ljud i skällan.

– Det är klart bättre och ser bra ut. Det är väldigt bra siffror mot vad vi är vana vid, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Totalt är det 180 nya elever som har börjat gymnasiet i Vimmerby. Av niondeklassarna som gick ut i somras är det 54 som blivit antagna till ett gymnasium utanför Vimmerby. 45 elever utifrån har sökt sig hit.

Totalt innebär det alltså minus elva elever.

– Vi har haft bekymmer med IKE länge och haft betydligt fler som flyttar ut än som kommer till oss. Nu ser vi att fler elever stannar och fler kommer till oss. Vi har också elever som ändrat sig och valt tillbaka hit till Vimmerby.

Profiler och LIU bidrar

De flesta som söker sig ut gör det till Hultsfred och Västervik. Naturbruksgymnasiet i Gamleby brukar också vara populärt – och kostsamt för kommunen – men dit är det bara en handfull i år.

Lars Sandberg tror att satsningen på profiler har gjort resultat. I år har man även infört LIU, lokal idrottsutbildning, vilket också gett effekt.

– Jag tror att det har gjort nytta och det kan vi se också. Vi har 14 på fotbollsprofilen, tio på dansprofilen, sju på hockeyn och lika många på innebandyn. Sex är det på skrivarprofilen.

Inget program i farozonen

Siffrorna som redovisas kommer från dagarna innan omvalsperioden stängde.

– Det kan vara någon liten, liten skillnad men det är marginellt. Vi ser att teknikprogrammen är fulla och överlag känns det väldigt bra.

Ett samhällsprogram, just samhällsinriktningen, har försvunnit och det gör att det är 29 antagna till de 60 platserna på samhällsprogrammen. Tidigare har det varit 60 platser. Till restaurang- och livsmedelsprogrammet, som länge haft det jobbigt, är det sju antagna till 15 platser.

– Där finns också möjligheten med Vuxenutbildningen, så det blir fullt där också.

Är det något annat program som ligger i farozonen?

– Nej, inte just nu. Sedan vet man aldrig vad som händer framöver och det är avgörande hur många barn som föds och så givetvis, men som det är nu behåller vi de program vi har. Totalt sett känns det bra nu och det verkar som att LIU-satsningarna fungerar och ger oss ett tillskott utifrån. Det kanske är en eller några som stannar kvar tack vare det också, så det känns hoppfullt.