Så har de stora neddragningarna påverkat i Vimmerby

Lars Sandberg (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vid sin sida har han Ola Hammarbäck (KD). Foto: Arkivbild

2023 togs beslut om stora neddragningar inom skolan i Vimmerby. Hur har konsekvenserna blivit? – Vi ser ingen större förändring i sjukfrånvaron, säger skolchefen Jabil Seven.

Det var våren 2023 som barn- och utbildningsnämnden vidtog en rad åtgärder för att komma till rätta med sitt stora underskott. En del genomfördes, en del inte. En del tog också längre tid att genomföra.

Bland annat reducerades skolpengen med fyra miljoner, vilket ledde till att ett stort antal tjänster försvann från grundskolan i Vimmerby kommun.

– Det kommer att drabba hårt. Fyra miljoner är mycket pengar och det är klart att det kommer påverka. Sedan vet vi inte några detaljer ännu, men det är det väl ingen som vet, så det är svårt att gå in på sådant, sa Josephine Svensson, rektor för högstadiet på Astrid Lindgrens skola, vid tidpunkten.

Inför nämndens sammanträde i december var en punkt på dagordningen just konsekvenser av de ekonomiska neddragningarna i Vimmerby. Nämnden hade gett förvaltningen i uppdrag att undersöka hur verksamheterna i förskolan och grundskolan påverkats av personalneddragningarna som skedde på grund av den usla ekonomin.

– Vi fick en dragning, men då var det inte alla skolor som hunnit lämna in sina svar. I trygghetsundersökningen kring arbetsmiljön kan vi se att det sjunkit lite grann på samtliga ställen. På något ställe hade sjukfrånvaron minskat något och på något ställe ökat något. Det går inte att säga att det blivit jättedåligt för att man gjort personalneddragningar. På en skola, AL-skolan, var man något mer oroad över belastningen, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

"Viktig indikator"

Fackförbundet Sveriges Lärare hade lämnat in en skrivelse som lyfte frågor kring ökad arbetsbelastning och bad nämnden att ta med detta i beaktande inför kommande budgetår.

Kvalitetssamordnaren Bertram Stenlund Fridell redogjorde för att det inte framträder någon tydlig bild i statistiken av sjukskrivningstalen eller i resultatet i enkäten om arbetsklimatet och trivseln. Det påverkar, men det påverkar olika hos olika personer.

– Vi ser ingen större förändring i sjukfrånvaron och det är en viktig indiktator på det hela, säger skolchefen Jabil Seven.

Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

– Det är svårt att veta om det är en ökning och vad den i sådana fall beror på. Är det svårt att få vikarier eller vad det nu kan vara, säger Lars Sandberg.