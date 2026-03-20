Färre söker sig till Vimmerby gymnasium – så ser siffrorna ut

Totalt 160 elever har sökt Vimmerby gymnasium i första hand. Förra året var det 181 elever. Här är alla siffror från den preliminära antagningsstatistiken inför läsåret 2026/2027.

Totalt 167 elever kommer att sluta nian på Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola i sommar. Av dessa har 106 elever sökt till Vimmerby gymnasium och 61 elever har sökt gymnasieskolor i andra kommuner.

Det motsvarar drygt 63 procent av eleverna som ser ut att stanna i hemkommunen.

– Normalt brukar det ligga på 65 procent, så det är ganska nära det. Man vill aldrig minska, utan man vill alltid öka antalet elever. Framför allt från den egna hemkommunen, där vill man vara nummer ett, säger skolchefen Jabil Seven.

Sammanlagt är det 160 elever som har sökt Vimmerby gymnasium som sitt förstahandsval. Förra året var det 181 elever. Totalt sett är det färre elever i årskurs nio jämfört med förra året, vilket påverkar siffrorna. 37 elever från andra kommuner har sökt Vimmerby gymnasium, vilket kan jämföras med 55 elever förra året. 17 elever på IM har också sökt nationella program på Vimmerby gymnasium.

Omvalsperiod snart

Det mest populära programmet är samhällsvetenskapsprogrammen med 37 sökande följt av el- och energiprogrammet med 36. Därefter följer naturvetenskap (20), försäljning- och service (18), fordon- och transport (11), industritekniskt (11), restaurang- och livsmedel (10), vård- och omsorg (8) och teknik (7). Två har sökt IM-programmet.

– Det här är preliminära siffror och rör förstahandsvalen. Tittar man på andrahandsvalen ser det bättre ut, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Från april till mitten av maj har man möjlighet att välja om. I juli fastställs platserna.

– Sedan sätter det sig först i september kanske. Det kan vara elever som pendlar längre och märker efter två veckors pendlande att det inte var så kul och att det är smidigare att gå samma program fast på hemmaplan, säger Jabil Seven.

Känner ni oro över siffrorna?

– Profilerna känner jag oro för, men inte generellt sett. Det är ungefär samma procent som tidigare, säger Sandberg.

