KOMMUNEN TÄNKER KÖPA FASTIGHET I CENTRALA VIMMERBY

Vimmerby kommun tänker försöka köpa det tidigare behandlingshemmet Strandhagen i Vimmerby. Förvaltningen ska nu ta fram ett köpeavtal med Malmöbolaget Trianon. – Vi har vägt för- och nackdelar och fördelarna övervägde, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

Den gamla Linneagården i Vimmerby hette på slutet Strandhagen. Det var ett behandlingshem som företaget Nytida slog igen 2022. Då hade man 29 vårdplatser här, men Nytida beskrev att lokalen inte längre var ändamålsenlig.

Något som fastighetsbolaget Trianon hade svårt att förstå. Fastigheten har stått tom sedan flera år tillbaka och det Malmöbaserade fastighetsbolaget har velat sälja.

Nu har en köpare dykt upp. Det handlar om Vimmerby kommun som ser en möjlighet att lösa sitt behov av korttidsplaner inom socialförvaltningen.

– Vi har haft ett uppdrag ute gällande att försöka lösa behovet av korttidsplatser och även permanenta vård- och omsorgsplatser. Utifrån den information vi har fått har vi tagit beslut om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett köpeavtal gällande Gullvivan 5, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

På sikt ser man en möjlighet att få till stånd 24 korttidsplatser på Strandhagen.

– Det skulle kunna rymma det på sikt, men det kan ske i etapper. Om köpeavtalet går igenom, så skulle vi ganska snart kunna färdigställa nio platser för att matcha det akuta behovet. Ytterligare arbete behöver göras i fastigheten för att få till 13 platser till och när det är fullt utbyggt finns 24 platser i planen, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Nybble räcker inte till

Det kommunledningen har sett är att ett nytt vård- och omsorgsboende i Nybble inte kommer räcka för de utmaningar man ser med den demografiska utvecklingen.

– Vi måste ha fler platser och alternativen var då att bygga ut Kvillgården eller att köpa in Strandhagen. Vi ställde dessa förslag mot varandra och såg för- och nackdelar med båda, men vi valde Strandhagen. Det beror mycket på att vi får ordning på platser där tidigare, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

Redan sommaren 2027 skulle en del av det stora behovet kunna täckas.

– Sedan har vi annan verksamhet i dag i lokaler som vi hyr. Det är stort där uppe och vi skulle kunna ha annan verksamhet inom socialförvaltningen där också. Vår egen Gullvivans förskola ligger i anslutning också.

Oklart med kostnaden

Kommunstyrelsen var överens sånär på Sverigedemokraterna, som röstade emot förslaget. Pensionärsföreningarna PRO, SKPF och RPG har fått möjlighet att yttra sig och samtliga förordade Strandhagen.

Vad det kan kosta att förvärva Strandhagen är oklart.

– Tyvärr kan vi inte säga det nu, men men vi vet nog mer om ett par veckor. Förhoppningen är att ha ett köpeavtal framme på kommunstyrelsen den 11 november i den bästa av världar, säger Kindstrand Ströberg.

Kvillgården kvar till 2029

Utredningarna kring Strandhagen och Kvillgården i Storebro har bedrivits parallellt med varandra.

– Vi har tittat på kostnad och tidsplan för Kvillgården och samma sak har man tittat på för Strandhagen. Bedömningen är att fördelarna överväger nackdelarna för Strandhagen gällande ekonomi, verksamhetens behov och vad intresseföreningarna också kände. Sedan finns det andra konsekvenser av detta och det är bland annat negativt för det kommunala bostadsbolaget Vimarhem i sin verksamhet, men vi har tittat på för- och nackdelar med båda alternativen och här övervägde fördelarna mest, säger Ola Karlsson.

Vad innebär det här för Kvillgårdens framtid?

– I dagsläget innebär det ingenting. Vi har en prognos om de demografiska förändringarna och förhoppningsvis har vi startbesked på Nybble inom en månad. Det tar framåt 2029 att bygga det. Det är fyra år framåt och mycket kan hända. "In best case" kan det kommunala bostadsbolaget göra något bra ändå, kanske trygghetsboenden eller liknande, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

Så Kvillgården blir kvar till åtminstone 2029?

– Absolut, det är nödvändigt. Vi har ingenstans att göra av folk annars och den långa kön kvarstår också.