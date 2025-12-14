Inte uppdaterats sedan Berlinmuren föll – tre skolor har försvunnit

1989 är kommunens skolområdesindelning ifrån. Sedan dess har Brännebro skola, som ses på bilden, lagts ned liksom skolorna i Locknevi och Pelarne. Foto: Arkivbild

Berlinmuren föll 1989. Från samma år är kommunens skolområdesindelning. Sedan dess har tre skolor försvunnit.

Sedan 1989 har kommunen lagt ned skolorna i Pelarne, Locknevi och Gullringen. Nu behövs en ny skolområdesindelning i kommunen, anser barn- och utbildningsnämnden.

Därför får förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny indelning.

– Den vi har är från 1989 och den är ganska gammal. Det har försvunnit några skolor och den stämmer inte riktigt med verkligheten vi ser. Verkligheten har sprungit ifrån kartan och det är hög tid för en ny indelning, säger Ola Hammarbäck (KD), andre vice ordförande i nämnden.

Skolområdesindelningen ligger i sin tur till grund för skolskjutsområdesindelningen. Man kommer även titta på indelningen inne i Vimmerby. 2018 fick förvaltningen ett liknande uppdrag i syfte att bryta den segregation man såg gällande skolorna i tätorten.

De flesta elever med ett annat modersmål än svenska har gått på Astrid Lindgrens skola genom åren.

– Bullerbyn tillhör AL och som det är nu blir det mer segregerat. Vi tycker att det vore bra med integration på båda skolorna och det har med likvärdigheten att göra, sa dåvarande ordförande Lis Astrid Andersson (S).

Vimarskolan och AL-skolan kommer man titta på nu också.

– Vi förutsätter att man går igenom staden också nu, säger Lars Sandberg (C).