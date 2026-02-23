HELT NY SKOLA KAN STARTAS I VIMMERBY

Lars Sandberg (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Nu har förvaltningen fått i uppdrag att utreda om man kan starta en anpassad gymnasieskola i egen regi. Foto: Arkivbild

I december presenterades planer på en ny resursskola. Nu har nämnden också beslutat att en utredning ska genomföras kring att starta en anpassad gymnasieskola i egen regi. – Det ska vara ihop med gymnasiet. Vi kommer inte bygga upp helt nya lokaler, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

I höstas påbörjade förvaltningen en utredning om en särskild undervisningsgrupp skulle införas på högstadiet i Vimmerby kommun.

I december, när nämnden fick en återrapportering, fattade man beslut om att inte inrätta en särskild undervisningsgrupp. I stället tittar förvaltningen nu på ekonomiska kalkyler för vad det skulle kosta att varje grundskola inrättar en särskild undervisningsgrupp.

Dessutom fattade man då beslut om att börja titta på ett inrättande av en resursskola för elever med omfattande stödbehov inom NPF.

– Den stora skillnaden med en resursskola är att man får en egen rektor. Det är som att öppna en helt ny skola, men i det andra fallet, med en särskild undervisningsgrupp, tillhör man fortfarande samma verksamhet, sa skolchefen Jabil Seven.

Hoppas på ekonomisk besparing

Vid sitt sammanträde nu i februari tog barn- och utbildningsnämnden också beslut om att påbörja en utredning kring om man ska starta en anpassad gymnasieskola i egen regi i kommunen och hur förutsättningarna ser ut för detta.

En återrapportering ska lämnas vid sammanträdet i juni.

– Då får vi se vad det ger. Det är bra att titta på alla saker vi kan tänkas hitta. Vi har pratat om det och nu har vi gett det här uppdraget och det ska utredas, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Vad är det ni tror att det kan ge och varför har det blivit aktuellt?

– Dels är det en ekonomisk besparing plus att de berörda eleverna i sådana fall slipper resor och resekrångel om vi lyckas med det här. Men det törs vi inte lova. Vi utreder det och så får vi se.

"Det får utredningen visa"

De interkommunala ersättningarna, alltså kostnader för att Vimmerbyelever går på skolor i andra kommuner, skulle kunna minska.

– Vi ser att de flesta går i Hultsfred och Eksjö nu, så det vore skönt om det gick att ordna. Då skulle de slippa åka dit.

Tanken är i sådana fall att den anpassade gymnasieskolan ska ligga i anslutning till gymnasiets lokaler.

– Det måste vara tillsammans. Vi kan inte bygga upp helt nya lokaler. Det är inte aktuellt, utan det måste samordnas, säger Sandberg.

Hur många elever handlar det om per år?

– Det får utredningen visa. Det kanske är många just nu, men det måste fylla på över tid också för att det ska bli aktuellt. Det skulle ju kunna vara många ett år och sedan inga nästa år.

Har ni någon aning om eventuell kostnadsbild?

– Vi har fått till oss att om det är i storleksordningen fyra elever per årskull kan det vara värt att göra det. Det behöver fylla på hela tiden, då skulle det kunna bära sig möjligen, men vi får nog mer besked om detta i juni.

Hur många anställda skulle det kunna handla om?

– Det beror alldeles på inriktning och vilket program man tänker sig. Det får utredningen visa.