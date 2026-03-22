Nämnderna vill ha 80 miljoner – bara drygt hälften ser ut att finnas

De tunga nämnderna har prioriteringar på sammanlagt nästan 80 miljoner kronor. Enligt kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) ser inte prioriteringsutrymmet ut att vara ens nära det. – Jag kliver in med tanken att vi har ungefär runt 40 miljoner. Det är ett rejält pussel som ska läggas nu framöver, säger hon.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har nu presenterat sina prioriteringar inför 2027. Båda har lagt sig kring 39 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) är tydlig med att den typen av pengar inte finns.

– Vi hade en första sittning fysiskt i förra veckan och spontant är svaret nej. Vi har inte prioriteringsutrymme så att det räcker till det, säger hon.

Hur långt ifrån är det vad ni har i utrymme?

– Som det ser ut nu får vi titta på om vi kan öka prioriteringsutrymmet. Vi tittar på olika lösningar och om vi kan hitta kronor här och var. Vi har inte satt något överskottsmål för 2027 heller. Det hänger på vad vi väljer för överskottsmål också. Nu nästa gång ska vi gå igenom prioriteringarna och så får vi ställa frågor och försöka utröna vad nämnderna tycker är viktigast, motivera det och förklara vad konsekvenserna blir.

"Pussel som behöver läggas"

Överskottsmålet för 2026 är två procent.

– Vi har inte kommit så långt i diskussionerna ännu, men vi bör höja överskottsmålet. Vi får väga för och emot och se vilka prioriteringar som är viktigast och vad de ser att de måste ha och vad som i en diskussion kan plockas bort.

Framför allt barn- och utbildningsnämnden har en del nya satsningar bland sina prioriteringar.

– Vi behöver väga allt det här och när vi sitter ned kommer det bli en dag där vi får vrida och vända på det.

Är det mer troligt att BUN får stryka på foten än socialnämnden?

– Det skulle det kunna vara som det ser ut nu, men de ska också få en ärlig chans att motivera det här. Sedan får vi ställa frågor och vända och vrida på det.

Hur mycket har ni i utrymme skulle du säga nu?

– Jag kliver in med tanken att vi har ungefär runt 40 miljoner. Det är vad jag känner. Vi får hjälpas åt att hitta en del av det här på andra områden och det är ett helt pussel över alla förvaltningar som behöver läggas.

Annons:

Kommunstyrelsen ska ta fram sina prioriteringar

Det finns en oro hos Eva Kindstrand Ströberg för vad konsekvenserna kan bli om man inte möter upp nämndernas behov.

– Det måste man ha med sig i bakhuvudet. En del av det här är helt nytt, men vi vet ingenting om det ännu. Det är klart att det kan bli konsekvenser av att låta bli att göra saker och ting och om vi plockar bort något. Det är ett rejält pussel som ska läggas nu framöver.

Även kommunstyrelsen ska ha sina prioriteringar klara i slutet av april.

– Sedan har vi fullmäktige i juni, så vi måste så fort som möjligt börja jobba med det här i budgetberedningen. Under maj månad bör det vara klart.

