DOKUMENT: När Vimmerbypolitiken blev ett struligt tonårsförhållande

Det började förstås ännu tidigare, men för ett år sedan föll den sittande majoriteten i Vimmerby. Veckorna som följde blev närmast kaotiska med ett nyvalt kommunalråd som lämnade politiken och en kommundirektör som fick sparken. Här är ett dokument över vad som inträffade för ett år sedan.

Det var en intensiv dag att vara journalist i Vimmerby torsdagen den 14 november 2024. Tidigt på morgonen var det en fullt utvecklad brand i ett lägenhetshus på Drottninggatan. Samtidigt som vi befann oss där för att rapportera om branden och de följder den fick, började vi nås av uppgifter om något ännu större.

Uppgifterna blev fler och fler, och allt mer trovärdiga. Vid 09.20-tiden på torsdagsmorgonen vågade vi trycka på knappen.

Rubriken var ”SCV-MAJORITETEN I VIMMERBY FALLER I DAG”.

De tre styrande partierna, som oberoende av varandra precis beskrivit hur väl samarbetet fungerat i våra halvtidsintervjuer, skulle gå isär.

”Det handlar om att Centerpartiet och Vänsterpartiet inom kort meddelar att man lämnar samarbetet och därmed kan Dagens Vimmerby i dag avslöja att det gemensamma styret och historiska samarbetet mellan S, C och V snart är ett minne blott”, skrev vår tidning.

Vi jagade bekräftelse och sökte varje majoritetsföreträdare vi kunde komma på. Lars Johansson, vänstertoppen, var den enda som svarade.

”Om det stämmer får vi anledning att återkomma under dagen, men jag har också hört det ryktet sprida sig”, var hans svar.

Det tog ett par timmar – sedan bekräftade C och V vårt avslöjande. Majoriteten hade fallit.

”Under en period på drygt en månad har det funnits meningsskiljaktigheter i den politiska majoriteten i Vimmerby. Mot bakgrund av dessa beslutade Vänsterpartiet och Centerpartiet under torsdagen att lämna majoriteten”, skrev partierna.

Kommunalrådet sjukskrev sig

Sprickan handlade bland annat om den utökning av kommunledningen på tjänstemannasidan som hade föreslagits och var på väg att genomföras.

”Vi delar inte syn med Socialdemokraterna i denna fråga, och har inte lyckats föra konstruktiva diskussioner och kompromisser kring detta”, fortsatte partierna.

Många intervjuer blev det även följande dagar, men nästa stora nyhet kom den 18 november, alltså fyra dagar senare.

Då kom beskedet att Vimmerbys nya kommunalråd, Cissi Hammar, sjukskrivit sig. Samma dag kom också beskedet att beslutet om Carolina Leijonrams nya organisation skjutits fram på obestämd tid.

Just den 18 november blev det även hetsig stämning mellan den precis splittrade majoriteten i fullmäktige.

"Då kan du ju gå ned"

Det berodde på att det tidigare kommunalrådet Helen Nilsson (S) gick upp i talarstolen under allmänhetens frågestund. Hon tog tillfället i akt att ge sin syn på händelseutvecklingen och för en stund hettade det till ordentligt i Plenisalen.

Vänstertoppen Lars Johansson reagerade kraftigt och avbröt Helen Nilsson under hennes utläggning om den planerade organisationsförändringen.

”Har du fått någon fråga? Då kan du ju gå ned”, sa centerpartisten Marcus Jonmyren och drog ned applåder.

Helen Nilsson avslutade sitt anförande med att berätta att organisationsförändringen gått igenom utan en enda fråga i kommunstyrelsen och tyckte att allmänheten borde få veta att det fanns ett enhälligt beslut. Lars Johansson var kritisk efteråt och kallade det som skedde för ”mycket märkligt”.

Avgick efter – 19 dagar

Den 18 november hann precis bli den 19 november och tidigt på morgonen kom nya svarta rubriker.

Socialdemokraterna meddelade i ett pressmeddelande att kommunstyrelsens ordförande Cissi Hammar lämnade samtliga sina uppdrag. Detta blott 19 dagar efter att hon tillträtt.

”Min förhoppning är att det ska kunna formas en enad och stabil majoritet för Vimmerby kommuns bästa, men jag kommer inte att vara en del av den. Av privata skäl kommer jag lämna mina politiska uppdrag”, var hennes kommentar.

Artiklarna angående detta blev förstås många och samtidigt kom beskeden om att förhandlingarna om en ny majoritet var igång. Där Sverigedemokraterna inte bjudits in.

Hittade tillbaka till varandra

Ett par dagar senare, den 21 november, hade det gått en vecka sedan majoriteten föll. Nu hade vi nåtts av trovärdiga uppgifter att Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet förhandlade om en ny majoritet.

Ett spår som vi då fick till oss var det hetaste och för många säkert helt otänkbart bara veckor tidigare.

Därefter följde, åtminstone i medial kontext, ett antal lugna dagar.

Den 28 november, prick två veckor efter den stora nyheten, florerade uppgifter om att den oväntade konstellationen mellan M, KD, C och V var överens om ett samarbete. Det kunde vi tillbakavisa kring lunchtid.

Då hade vår tidning nämligen fått uppgifter från tillförlitliga källor på att den rödgröna majoriteten hittat tillbaka till varandra och på nytt skulle bilda majoritet.

Ett SCV-styre 2.0, alltså.

Bara några timmar senare sände vi den pressträff där majoriteten presenterades för en andra gång den här mandatperioden.

Många Vimmerbybor frågade sig nog vad det egentligen var som försiggicks. Likt ett struligt tonårsförhållande hade de tre, efter all uppståndelse, hittat tillbaka till varandra på bara två veckor.

”Jag är glad att vi efter några intensiva dagar med många samtal i dag kan presentera att vi är överens om ett fortsatt samarbete med Vimmerby kommuns bästa i fokus”, sa David Fernhed, som i brist på förstanamn, företrädde S under den stormiga perioden.

Ett första besked om den nya överenskommelsen var att den föreslagna organisationsförändringen, som skulle ge kommundirektör Carolina Leijonram en biträdande kommundirektör, inte skulle genomföras.

”Längre fram kommer vi kommunicera mer vad vi är överens om”, sa Lars Johansson (V).

Och nog skulle det komma mer alltid.

Högsta chefen sparkades

Men inledningsvis, de följande dagarna, såg det ut som att lugnet hade infunnit sig. Den 30 november kunde vår tidning berätta att kommundirektörens organisation redan hade förstärkts rejält. Detta för ett år sedan.

Tidigt i december kom nästa bomb. Den under lång tid kritiserade kommundirektören Carolina Leijonram fick sparken. Den 3 december hölls ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Att sparka Leijonram, som blev kommunchef 2010, var enda punkten på dagordningen.

Först dagen därpå, alltså den 4 november, höll majoriteten sin pressträff där man förklarade varför man valt att entlediga Leijonram från posten trots att det kostade närmare fem miljoner kronor.

Mycket talade förstås nu för att C och V velat sparka Carolina Leijonram tidigare och att det var det huvudsakliga skälet till sprickan i mitten av november. Även om ingen velat bekräfta detta, så var våra uppgifter att man till slut fick med S på det spåret.

Den 4 november hade S också hittat sitt nya toppnamn och därmed ett nytt kommunalråd i form av Eva Kindstrand Ströberg.

Förlåter väljarna detta?

Därefter inföll ett någorlunda lugn efter några av de mest intensiva veckorna någonsin i Vimmerbypolitiken. Den 16 december valdes Eva Kindstrand Ströberg formellt av kommunfullmäktige till ny ordförande i kommunstyrelsen.

Två dagar senare meddelades att Rolf Landholm, bosatt i Halland, blev tillförordnad kommundirektör.

Ett år har gått, stormen har lagt sig, Kindstrand Ströberg sitter kvar, skolchefen Ola Karlsson har blivit kommundirektör. De ekonomiska siffrorna för 2025 ser positiva ut.

En stor fråga återstår emellertid att få besvarad.

Kommer väljarna kunna förlåta den märkliga föreställning som spelades upp framför våra ögon?

Svaret får vi den 13 september nästa år.

