Beslutet fattat – blir mångmiljonsatsning på Ceos och ishallen

Mer kapacitet och större ytor. Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att satsa totalt fem miljoner kronor på Arena Ceos och Vimmerby ishall.

För en tid sedan gick den rödgröna majoriteten ut med att man vill satsa på anläggningarna Arena Ceos och Vimmerby ishall. Det handlar om mer kapacitet och större ytor.

Det rör sig främst om omklädningsrum men även om nya förråd.

– Det handlar om att LIU-eleverna ska få plats i ishallen och att barn- och ungdomsverksamheten på Ceos ska få mer plats också, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

För båda anläggningarna planeras projekt byggda med moduler. Kommunen äger redan hälften av dessa medan resterande del kommer att köpas in begagnat.

– Vi fick en del frågor från oppositionen kring om detta är en permanent och bra lösning. Vi vet att det som gjorts motsvarande detta i ishallen tidigare blev bra. Nu blir det en likadan lösning, men man permanentbygger modulerna. Det är kostnadseffektivt och bra och viktigt att betona att det är permanent, säger Lars Johansson (V), ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

Klart 2026

Totalt avsätter man fem miljoner kronor till de två projekten. Det ger två nya omklädningsrum vid varje anläggning. En nybyggnation vid Ceos i samma storlek har beräknats kosta sju miljoner, men detta projekt har strukits.

Några ändringar blev det inte på kommunstyrelsen, utan satsningarna klubbades på sammanträdet.

– Det vi lade till nu handlar om finansieringen. Vi har gett i uppdrag åt plan- och byggberedningen att ta fram en plan för en omarbetad investeringsbudget. Totalt är det fem miljoner kronor och det ska vara klart nästa år.