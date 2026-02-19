Nu överklagas lodjursjakten i Kalmar län – "Hotad art"

16 lodjur får skjutas under 2026 års licensjakt. Det beslutade länsstyrelsen tidigare i år och det är dubbelt så många som förra året. Nu överklagar Naturskyddsföreningen jakten.

För en dryg månad sedan meddelade länsstyrelsen att tillåta licensjakt på totalt 16 lodjur under 2026 i Kalmar län. Det är dubbelt så många lodjur som förra året och beror på att stammen behöver regleras, enligt beslutet.

Det senaste inventeringsresultatet har visat att det finns 15 familjegrupper i Kalmar län, vilket motsvarar minst 82 lodjur.

– I år ökar tilldelningen jämfört mot föregående år. Det beror på att vi i den senaste inventeringen sett en ökning av lodjuren i Kalmar län. Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, har enhetschef Fredrik Ustrup tidigare sagt.

Jakten ska starta den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars. Men Naturskyddsföreningen vill annorlunda. Samtliga beslut på licensjakt på lodjur i mellersta och södra Sverige, däribland Kalmar län, överklagas nu av Naturskyddsföreningen.

Menar att den bryter mot EU-rätten

Organisationen anser att jakten bryter mot EU-rätten och riskerar att hota lodjurets långsiktiga överlevnad i Sverige. Därför kräver man nu att jakten stoppas innan den ens börjat.

– Genom att år efter år tillåta omfattande licensjakt på en strikt skyddad, fridlyst och hotad art sätter Sverige lodjursstammens överlevnad på spel. Vi bedömer att besluten bryter mot både EU-rätten och den svenska jaktlagstiftningen, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Totalt är det 153 lodjur som får skjutas över hela landet och det motsvarar cirka elva procent av den svenska stammen. Totalt överklagas jakten i elva län.

– Storskalig återkommande licensjakt är helt fel väg att gå – då har vi snart inga lodjur kvar i Sverige, säger Beatrice Rindevall.

Naturskyddsföreningen anser inte att länsstyrelserna vidtagit tillräckliga åtgärder, som rovdjursavvisande stängsel eller att ta in tamdjur nattetid, och menar att det knappt sker någon invandring från Finland, vilket gör den svenska lodjursstammen mer sårbar än man tidigare trott.

Nu kräver man alltså att licensjakten stoppas i avvaktan på rättslig prövning.

– Vi vill att Sverige tar sitt ansvar för att bevara våra hotade rovdjur. Lodjuret är älskat av många och en självklar del av vår natur, säger Beatrice Rindevall.