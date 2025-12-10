Helt ny skola kan inrättas – utredningen vidgas ytterligare

Utredningen om en särskild undervisningsgrupp utvidgas nu och en helt ny resursskola kan komma till. Foto: MostPhotos

Förvaltningen har sedan i höstas utrett om en särskild undervisningsgrupp ska införas på högstadiet i Vimmerby kommun. Nu utvidgas utredningen till att titta på om man ska inrätta en helt ny resursskola. – Det är som att öppna en helt ny skola, säger skolchefen Jabil Seven.

Andra kommuner har infört särskilda undervisningsgrupper och det fick Vimmerby kommun att börja snegla på frågan också. Tidigt i höstas togs beslut om en utredning som skulle titta på om det gick att inrätta en särskild undervisningsgrupp på högstadiet.

En återrapportering skulle ske nu i december och det har också nämnden fått på decembersammanträdet.

– Nu har vi fått en dragning och det var en gedigen utredning, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Beslutet blev dock att inte införa en särskild undervisningsgrupp.

– Det har vi fattat beslut om och i stället har vi gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl för vad det skulle kosta att varje grundskola inrättar en särskild undervisningsgrupp.

"Som att öppna en helt ny skola"

Därutöver fattades även beslut om att utvidga utredningen ytterligare.

– Det handlar om att titta på ett inrättande av en resurskola för elever med omfattande stödbehov inom NPF.

Alltså en helt ny verksamhet?

– Det kan man säga.

Jabil Seven är ny skolchef i Vimmerby kommun.

– Den stora skillnaden med en resursskola är att man får en egen rektor. Det är som att öppna en helt ny skola, men i det andra fallet, med en särskild undervisningsgrupp, tillhör man fortfarande samma verksamhet, säger han.

Varför tittar ni på det här?

– Vi ser både här i Vimmerby och i den omvärldsbevakning vi gör att det är ofta eleverna med behov inom NPF inte når målen. Då behöver vi en annan form av skola än vi har i dag, säger Lars Sandberg.

"Något år på oss"

När den här utvidgade utredningen ska vara klar finns det inget slutdatum för.

– Det här är inför budget 2027, så vi har något år på oss.

Så utredningen ska titta på både kostnaden och behovet?

– Ja, och hur man skulle kunna göra. Med en särskild undervisningsgrupp per skola får varje rektor bedöma vad de behöver och skulle kunna göra.

Skulle en sådan här resursskola finnas i en befintlig skola eller behövs det helt nya lokaler?

– Nu ska det här först utredas och det ska utredas om vi ens ska göra det. Det är ganska långt fram att börja titta på en specifik lokal eller så.