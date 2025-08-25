Särskild undervisningsgrupp kan införas på högstadiet – nu ska frågan utredas

En särskild undervisningsgrupp kan införas på högstadiet i kommunen. Frågan ska nu utredas av förvaltningen. Foto: Bildbyrån

En särskild undervisningsgrupp kan komma att införas på högstadiet i Vimmerby kommun. Nu har förvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan. – Exakt hur det ska se ut och vilka kriterierna är får utredningen visa, menar barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Vid det första sammanträdet efter sommaruppehållet fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att utreda ifall det ska inrättas en särskild undervisningsgrupp på högstadiet.

Förvaltningen får nu detta i uppdrag och en återrapportering ska ske i december.

– Om vi sedan kan ta ett beslut redan i december vet jag inte, men då ska en återrapportering ske, säger Lars Sandberg (C).

Vimmerby har sneglat mot andra kommuner som infört särskilda undervisningsgrupper.

– Andra kommuner har det här sedan tidigare och Linköping har haft det i några år. Det handlar inte om att det är till för att sätta barn som stör andra barn där eller något sådant, utan det kan handla om elever som har svårigheter i något ämne. Då kan man gå i en sådan här grupp under en period eller en längre tid, men man ska fortfarande tillhöra sin klass.

Mer personal

Lars Sandberg kan dock inte vara särskilt ingående med detaljer kring hur det skulle fungera.

– Exakt hur det ska se ut och vilka kriterier det ska vara för att ingå i en sådan undervisningsgrupp får utredningen ta fram. Det kan se olika ut, men det är i första hand högstadiet som vi tänker och båda skolorna. Går man i årskurs sju till nio ska man ha den här möjligheten, oavsett vilken skola man går på. Men exakt hur det ska se ut får utredningen som sagt visa.

Ser ni behov av ytterligare personal i sådana fall?

– Det beror alldeles på hur det blir, men det är klart att någon personalökning skulle det gå åt till det här. I dag har vi extra resurser i skolan och det går åt extra personal i dag. Både kraven och underlagen för att tillhöra en sådan här grupp måste utredas nu och sedan får vi se vad det blir.

Små grupper med hög personaltäthet

Nämndsordföranden säger att avsikten är att det ska vara små grupper med förhållandevis hög personaltäthet.

– Jag tänker, och det ska noteras att utredningen knappt börjat, att det kan vara ett eller flera ämnen och att man har behov av det här under bara en period. I vissa fall det kan gälla en längre period och fler ämnen. Utredningen får titta på allt det här, var ribban ska ligga, när det är möjligt och när det inte är möjligt. Själva grejen är att det ska vara små grupper.

Det här grundar sig i en statlig utredning, där man pekat på att man ska ändra reglerna för stöd i klassen.

– Det hänger ihop med det och syftet är att göra det mer flexibelt och minska den administrativa bördan för lärare. Det ska bli enklare att placera elever i mindre och mer flexibla grupper eller särskilda undervisningsgrupper. Den säger inte vilka eller hur, utan det är det vi ska utreda.

Vet ni redan nu att ni kan få statsbidrag för detta?

– Nej, det vet vi inte.

Vad tänker du kring en eventuell kostnad?

– Det är klart att det kan bli kostsamt, men utredningen får visa i vilken omfattning. Får det ytterligare ett antal elever att bli godkända och klara skolgången, så kan man vända på frågan och fråga sig hur mycket det är värt.

Kan dröja innan införande

Målsättningen är att kunna fatta ett beslut i december efter återrapporteringen. Men införandet kan dröja.

– Jag tror snarare det handlar om läsåret 2027/2028. Vi måste få med det här i budgeten om det tarvar mer pengar och budgetprocessen för 2026 är klar, så det får bli till 2027.