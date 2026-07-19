13-årige Maximilian Karlsson från Målilla har planer för framtiden och ett drömyrke. Inget unikt för någon i hans ålder men till skillnad från många så har han redan börjat planera för vad som krävs för att nå målet. Först tänker han utbilda sig till brandman i Sverige och därefter bli havslivräddare på ikoniska stranden Bondi Beach i Sydney.

Inspirationen att bli brandman och livräddare kommer från två håll förklarar Maximilian. Hans mål är att en dag kunna hjälpa och rädda människor.



– Morfar har varit brandman i Hultsfred och jag brukade titta på serien Bondi Rescue ("Livräddarna på Bondi Beach" på svenska) om havslivräddarna som jobbar där.



Den australiensiska faktaserien om den ikoniska stranden i Sydney har gått i 18 säsonger i Australien och även visats i olika TV4-kanaler. I den får man följa med livräddarna när de hanterar allt från försvunna barn till hajar vattnet.

Ska träna styrka och simning

Under den här sommaren startar Maximilian sitt träningsprogram för att bygga upp styrkan och uthålligheten som kommer att behövas. Det första målet är satt att utbilda sig till brandman i Sverige.



– Jag vill bli rökdykare, det är häftigt att jobba med det. Jag har planer för att börja träna och simma. Man får bära tungt så jag ska träna rygga, armar och benen på gymmet och så ska jag träna simning.



Vad krävs för att bli havslivräddare?



– Jag har kollat upp det. Man tar simborgarmärken och sedan ett australiensiskt livräddarcertifikat. Man ska simma 800 meter under fjorton minuter. Det krävs mycket träning att få uppfylla den drömmen. När jag blivit äldre och inte är på stranden vill jag bli chef men målet är bara att kunna rädda och hjälpa. Det är det viktigaste.

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"Jag har mitt mål klart"

På Bondi Beach använder livräddarna vattenskotrar och från ett torn på mitten av strandområdet håller de utkik efter människor som fastnat i ripströmmar och spanar efter hajar.



Hur ser planen ut i stort då?



– När jag har blivit brandman i Sverige kommer jag flytta till Australien och bli heltidslivräddare och även vara deltidsbrandman där nere också. Jag läste att det tar två år som fulltidsbrandman och sedan är man volontär där nere i ett år och sedan får man ta fystesterna.



– Många i min ålder kanske inte vet exakt vad de vill göra än, men jag har mitt mål helt klart och jag tänker göra allt som krävs för att nå hela vägen från Målilla till Sydney.