Han har ovanlig samling – tog 20 år att få den komplett

Det tog honom 20 år att nå målet. Idag har Stefan Ölvebring, Hultsfred, en komplett samling av samtliga Mellobidrag som finns utgivna på vinylskiva. – Det gick ganska lätt fram till att jag hade 230 av de här 242, men de sista var svåra att lokalisera, säger han.

Det ser rätt så harmlöst ut, där de står sorterade efter år i svarta lådor, men det är ett digert jobb som ligger bakom att få ihop alla 242 Melodifestivalbidrag, som spelats in och getts ut på vinylsingel.

– Det tog mig 20 år, jag blev klar för två år sedan, säger Stefan Ölvebring, som är aktuell med utställningen ”242 Mellosinglar” som invigs på Kulturhuset Valhall på måndag kväll.

Passande just när en ny omgång av Melodifestivalen gått igång dessutom.

Tror sig vara en av få

Han tror sig vara en av få med en komplett samling – i synnerhet som det var så ofantligt svårt att få tag i den sista, ”Åh, Evergreens” med Kennet Greuz, som kom på åttonde plats 1978.

– Det gick ganska lätt fram till att jag hade 230 av de här 242, men de sista var svåra att lokalisera. Den här sista väntade jag på i flera år, berättar Stefan Ölvebring om sitt idoga sökande, samtidigt som han tar fram ett ganska ”blygsamt” skivomslag.

”Ingen överhuvudtaget”

Han visste att den fanns och den hade ett skivnummer, så han började ringa folk, han sökte i databaser, den fanns inte på Kungliga biblioteket och han kollade privata samlingar på nätet.

– Ingen hade den. Ingen överhuvudtaget. Den hade heller aldrig dykt upp på Tradera på 20 år, så jag tänkte att den kanske aldrig kommit ut i omlopp, utan att de slängts eller ställts undan och glömts bort, säger Stefan Ölvebring.

Men, så plötsligt dök den upp på Tradera för två år sedan.

– För 50 spänn. De hade ju ingen aning om att den var ovanlig, så jag lade ett reservationsbud som var ganska högt över det. Jag tänkte ”den här måste jag ha, för den kommer aldrig dyka upp igen”.

Då började det hända saker…

Med 19 sekunder kvar av budgivningen låg den fortfarande på 50 kronor – men så tickade den upp och gick till och med över Stefans maxbud med sju sekunder kvar.

– Snabbt som tusan slängde jag in 100 spänn till och fick den med två sekunder kvar. Så jag kan vara en av få människor som faktiskt har en komplett samling kring det här. Jag kan inte säga det med säkerhet, men jag vågar säga att det är väldigt ovanligt att man har precis alla.

Samlingens första skiva från 1959

När han fick den i sin hand var han i mål med alla mellan 1959 och 1993, då vinylen började gå över till CD-skiva, så bara två bidrag gavs ut på vinyl det året; Arvingarna och en artist som heter Pernilla Emme.

– Egentligen började allt redan 1958, som var första gången Sverige var med i Eurovision. Men det var ingen Melodifestival, utan organisationen Skap utsåg en låt vi skulle skicka. Det blev Alice Babs och ”Lilla Stjärna”, men den gavs aldrig ut på skiva, så den första skivan som är med i samlingen är från 1959, berättar Stefan Ölvebring och plockar fram även en bonusskiva, kan man säga.

– 2007 gjorde faktiskt The Ark en singel på vinyl av sitt bidrag. Den blev lite utanför samlingen, det blev ett stort hopp från 1993, berättar Stefan Ölvebring, som många känner som en riktig musiknörd och chef för Svenskt Rockarkiv i Hultsfred.

Hur kommer det sig att du började samla på mellosinglar på vinyl?

– Dels har jag haft ett intresse för Melodifestivalen sedan barn. Det var en stor grej i vår familj. Vi samlades kring den, satt och röstade och hade åsikter. Det följde med mig och blev en typ av specialintresse, för det är ju ganska ocoolt. Så jag såg till att lära mig exempelvis varenda vinnare, man kan säga vilket årtal som helst så vet jag vem som vann. Det tyckte jag var lite kul, säger Stefan Ölvebring och backar bandet till början av 2000-talet.

– Då hittade jag en bok, där samtliga bidrag var uppradade, det stod om de var utgivna eller inte och vad de hade för skivnummer. Det gav mig idéen, så jag började checka av, säger Stefan Ölvebring som inte kan komma ihåg vilken som var den första skivan han hittade. Någon av de enklaste, gissar han.

– Kanske Växeln Hallå som finns i stor upplaga och ständigt finns på Tradera eller i loppisbackar lite varstans.

Kan du beskriva känslan när du lyckades få tag i den allra sista?

– Det är som att lägga ett pussel. Det är jagandet som är det spännande, vägen dit som är det stora. Jag spelar dem sällan.

"Känns kul att visa upp den"

Nu ska allmänheten få ta del av skivorna, som en programpunkt på nya evenemanget "Kultur är hälsa". Utställningen på Valhall blir hans andra. Vid premiären var dock inte samlingen komplett. Nu kompletteras de dessutom med specialinformation om kul händelser kring skivorna.

– Annars står den i mitt vinylrum, eller mitt ”pojkrum” som jag brukar säga, tillägger Stefan Ölvebring och ler. Det känns kul att visa upp den, och kul att använda den till något, så den inte bara står och dammar.

Är du en samlarmänniska så det finns planer på att påbörja en ny samling nu?

– Nej, det här är nog den enda samling jag har. Men jag har faktiskt räknat även alla registreringsskyltar från 001 till 999. Det tog också 20 år och det blev klart nästan samtidigt. Med en veckas mellanrum blev jag klar med 999 och den sista singeln.