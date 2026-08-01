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BILDSVEP: Se vårt första från Strömsholmen Cityfestival här

REPORTAGE 01 augusti 2026 10.00

 Storpublik och akter som Medina och Lovet med flera fick inledningsdagen av Strömsholmen CItyfestival att gunga. Dagens Västervik var med på holmen där det hände.

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 Ovan släpper vi första omgången med bilder från helgen och ränka med många fler från fredagen och lördagen de kommande dagarna.

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