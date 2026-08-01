BILDSVEP: Se vårt första från Strömsholmen Cityfestival här

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Här kommer första bildsvepet från helgens stora festdagar på Strömsholmen.
Foto: Stefan Härnström
Storpublik och akter som Medina och Lovet med flera fick inledningsdagen av Strömsholmen CItyfestival att gunga. Dagens Västervik var med på holmen där det hände.
Ovan släpper vi första omgången med bilder från helgen och ränka med många fler från fredagen och lördagen de kommande dagarna.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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