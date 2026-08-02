Så summerar cupgeneralen årets upplaga: "Man blir glad och stolt"

David Lindgren är väldigt nöjd efter upplaga 48 av Bullerby Cup. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson

Tre dagar av fotbollscup i Vimmerby är över. Rekordmånga lag och spelare deltog – och det gick vägen även denna gång. – Man blir glad och stolt över hur alla sluter upp, säger cupgeneralen David Lindgren.

Hela 232 lag och 3 700 barn spelade fotboll i dagarna tre i Vimmerby och Storebro. Totalt över 700 ideella krafter har krävts för att få hela proceduren att fungera.

Nu, dagen efter sista matchen, kan cupgeneralen David Lindgren andas ut och summera ännu en lyckad turnering i Vimmerby IF:s regi.

– Återigen har det gått väldigt bra. Även om man har varit med ett tag, så är det viss anspänning inför. Det är många människor, spelare, ledare och publik som ska gästa oss. Det är mycket som ska klaffa och man törs inte andas ut förrän domaren blåst i pipan för sista gången, säger David Lindgren.

Han säger att feedbacken övervägande varit positiv.

– Det är vi stolta och glada över.

Gick bra med ny förening

I år hade Vimmerby utökat ytterligare och tagit in Djursdala SK som ny samarbetspartner. Ute i Djursdala hade man en förläggning.

– Förra året var första gången jag kände att "gud, vad saker flyter på" och man förstod alla delar, hur insatta alla funktionärer är i sina uppdrag och nu har jag ungefär samma känsla. Det var fyra lag till och en ny samarbetspartner i Djursdala med boende. Det har funkat jättebra. Fredrik (Milton, ordförande) har precis varit här för avstämning och gästerna har varit nöjda. Jag har hört det förr, men blir alltid lite förvånad när lag önskar att få bo i Storebro, Södra Vi eller Frödinge. Man tror ju att de vill bo nära planerna, men det är ofta lag som bott i våra kransorter som önskar komma tillbaka dit. Så har det varit i Djursdala också, och jag trodde heller inget annat inför.

Lindgren räknar med en fortsättning och därmed kan man etablera sig på denna nivå.

– Fyra lag är fyra lag till. Vi har maxat med alla planer och har inte haft utrymme för ösregn och någon plan som blir ospelbar, men vädret har varit med oss. I torsdags var det lite väl varmt, men det är bättre att det är så och och allt har flutit på.

Går det att utöka med fler lag?

– Det kan alltid variera lite. En del lag ordnar egna boenden och sådär, så det är lite från år till år. Vi har någon slags maxgräns med runt 175 lag gällande förläggningen och det är lite beroende på hur lagen väljer att göra. Vi har förhoppningen om att ligga runt de här 230 lagen.

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Hyllar funktionärerna

Just nu spelas cupen på Ceosvallen och sedan några år tillbaka även på Bruksvallen i Storebro. Går det att lägga till ännu fler spelorter i kommunen?

– Det går att göra om det viktigaste för oss är att växa. Någonstans rymmer Bullerby Cup-visionen att varje gästande fotbollslag ska tycka att det är så välorganiserat som möjligt kring mat och planer. Huvudfokus är inte att växa, utan det är att bibehålla kvaliteten. Nu har vi lagt till ett boende till i år och det var ett bra steg. Framtiden får utvisa om det ska bli fler spelplatser, men just nu är vi nöjda med hur vi har det.

Vad säger du om funktionärernas insats?

– Helt fantastiskt. Jag vill berömma sommarjobbarna vi har haft här som gjort ett fantastiskt jobb och våra 700 funktionärer. Man har sett folk som man ser i andra miljöer i disken på en förläggning, och då blir man glad och stolt över hur alla sluter upp och hjälper till. Så jag vill ge en stor eloge till alla funktionärer och ett extra tack till våra samarbetsföreningar och kommunen, som skött driften och sett till att planerna varit så bra som de kunnat vara.

Redan 25 anmälda lag

Bullerby Cup är en kassako för Vimmerby IF, men i vanlig ordning har David Lindgren ännu ingen uppskattning. Förra året handlade det om en vinst på en bra bit över två miljoner kronor.

– Jag har suttit och gjort återbetalningar nu på förmiddagen och alla fakturor för mat börjar komma in, men vi har inte ens hunnit titta på det. Vi hoppas ligga någonstans som förra året, men det är för tidigt att ha en uppfattning.

Att det blir en 49:e upplaga är dock klart.

– Det är redan 25 anmälda lag och det började ploppa upp lag innan vi ens hunnit gå ut med det, men det blir en cup även 2027 under vecka 31.

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