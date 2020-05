Marthe från Västervik jobbar med världsartister i Los Angeles

Marthe Vångman bor och jobbar sedan 2016 i Los Angeles. Nu är hon 26 år gammal och hon vill berätta om sitt val av karriär för att inspirera andra. Hon jobbar som musikmanager och har under de senaste åren byggt upp ett nätverk inom musikbranschen på en internationell nivå.

– Jag har jobbat med artister som Steve Aoki, blink-182, Deorro, Don Diablo och många fler, säger hon.

Hennes karriär tog fart under 2018 då hon fick sin första egna klient, en australisk DJ kallad Tess Vockler.

– Tillsammans anordnade vi många lokala spelningar runt om LA, bland annat på Beyonce & Jay-Z OTR II- turné i San Diego.

Det senaste året har Mathe byggt upp konceptet Studiotime Sessions.

– För att gå djupare in på det projektet, tar vi in artister till några av LA:s top recording studios och så spelar de in och framför sin musik live inför en publik. Detta koncept kommer tas till Sverige så fort allt öppnar igen efter att Coronakrisen lagt sig, säger Marthe Vångman.

Lanserar nytt i Stockholm

Arbetet med Studiotime Sessions gav henne möjlighet att boka musikstudios runt hela världen som refererar till ett ”Airbnb för musikstudios".

– Jag var huvudsakligen ansvarig för relationen med artisterna men ledde också lanseringen av eventen. Jag byggde då upp ett team och planerade vår internationella lansering av Studio Sessions som skulle äga rum i Stockholm i maj 2020. Tyvärr får den lanseringen ta en paus, säger hon.

Något exakt datum när lanseringen i Stockholm blir av är inte klart än på grund av Coronapandemin som pågår.

– Istället leder jag mitt team genom att planera lanseringen i andra internationella städer och jobbar ständigt med att bygga upp våra relationer med artister. Förhoppningsvis kommer vi att komma till Stockholm innan årets slut.

Starkt påverkad av Coronapandemin

Just nu jobbar Marthe Vångman bland annat med DJ-trion Cheat Codes.

– De har jag gjort under karantäntiden som varat sedan i mitten av mars i Los Angeles.

Hennes jobb handlar om planering och struktur av sociala medier, musikvideor och låtsläpp till turnér.

– På grund av att vi blivit starkt påverkade av Coronapandemin har vi fått tänka om och har istället hjälpt våra artister att hitta andra kreativa sätt att engagera sig i sina fans, säger Marthe Vångman.

Vill inspirera andra

Marthe Vångman vågade ta språnget över Atlanten och landa i Los Angeles där hon lyckades med att utveckla sig själv och sitt arbete inom musikbranschen.

– Jag hoppas att min historia är intressant för andra och förhoppningsvis inspirerar det andra att våga satsa, säger Mathe Vångman.