Niklas löste sin sjätte guldmedalj nere i Malmö

726 poäng och en ny guldmedalj – nummer sex i Malmö Open. Så fint slutade förra helgens parabowling för Vimmerby BK:s Niklas Johansson. En tävling han tränat inför sedan september.

– Det har blivit många träningspass på onsdagarna sedan dess, inleder Niklas och berättar att han inför Malmö Open även gjorde bra ifrån sig i distriktmästerskapet i december.

En vinst även där och lite av en generalrepetition inför årets första stora tävling i Skåne.

Hur var banorna i Malmö?

– Bra oljade och skruvarna satt perfekt. Man fick torka kloten en del för det var lite klibbigt. Det tar ungefär en och en halv timmes speltid för oss fyra i min klass. Då spelar vi fyra serier. Samtidigt är det spel på alla 22 banorna i hallen.

Överlägsen etta

I klass ränna A blev Niklas överlägsen etta, ner till tvåan Laila Jochumsen från DHR Malmö skiljde det nämligen över 100 poäng. Niklas var rätt säker på ett bra resultat redan från början:

– Inspelningen kändes helt rätt. Nu har jag sex guld, två silver och ett brons från mina tävlingar i Malmö Open. Det är roligt att vinna även om det är kul bara att åka iväg och tävla på de här tävlingarna.

Nästa stora evenemang för VBK-bowlaren blir SM-kvalet i parabowling i maj med preliminärfinaltävling i Karlstad i juni.

Resultat - Malmö Open; klass ränna A

1. Niklas Johansson, Vimmerby BK, 726 poäng

2. Laila Jochumsen, DHR Malmö, 619 poäng

3. Bo Lindahl, BK Varg, 599 poäng

4. Leif Holmqvist, DHR Malmö, 552 poäng